¿QUÉ ES UN GENIO EN EL SIGLO XXI?

Empecemos con una adivinanza fácil. El año pasado, el periodista estadounidense Adam Fisher publicó un libro titulado 'El valle de los genios'. ¿A qué valle se refería? No era el de Lötschental, en Suiza, considerado como uno de los más bellos del mundo. Ni el del Duero, ese rico sedimento de culturas que serpentea entre Soria y Oporto. Se refería, claro, al californiano Valle del Silicio. Allí se ha forjado el paradigma de lo que es ser un genio en esta cuarta revolución industrial. Según Fisher, lo encarnan dos Steve: Jobs como arquetipo del «genio emprendedor» y Wozniak, cofundador de Apple, como «genio computacional». «Mantente hambriento; mantén la locura» era una de las frases que le gustaban a Jobs.

Un genio en este mundo software-céntrico es alguien que se enfrenta al futuro con tres afanes muy específicos: la prisa -«muévete rápido y rompe cosas», decía uno de los primeros lemas de los fundadores de Facebook-, un afán rupturista (disruptivo) de trascender lo meramente incremental, y un espíritu individualista y «contrarian». ¿Qué verdad importante compartes con solo unos pocos?, pregunta siempre en una entrevista de trabajo Peter Thiel, cofundador de Paypal y 'rey de reyes' en Silicon Valley. La tecnología, nadie lo duda, tiene la llave del futuro y, probablemente, de la salvación de nuestra especie. Pero, ahora que nos acercamos a la tercera década de este siglo, se está produciendo un interesante desplazamiento, incluso corrección, del significado cultural de lo que es un genio en nuestra sociedad.

Sus contornos quedaron dibujados esta semana en las jornadas de innovación convocadas por CM Vocento con ocasión de la entrega de los Premios Genio de publicidad. «La innovación es hacer las cosas diferentes pero, sobre todo, hacerlas mejor», reivindicó la joven arquitecta catalana Núria Moliner. No se trata ya de romper las cosas, sino de arreglarlas. Al futuro -reflexionó Horge Pérez, director de innovación del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona- no llegaremos desde lo futurista, que implica una actitud «rupturista», sino desde imaginar y construir lo «futurible», por su cualidad de ser factible. El líder digital, en esta nueva visión más sostenible del progreso, debe ser un «aprendelotodo», y no ya un «sabelotodo», como reclamaba Juan Carlos Cubeiro, responsable de talento de ManpowerGroup. Finalmente, esta nueva estirpe de 'genios' enclavados en lo colectivo, empáticos y sensibles medioambientalmente deben concebir lo nuevo desde lo viejo, la innovación desde la tradición.

«Original, de hecho, viene de origen», recordaba el jueves Ramón Larramendi en las mencionadas jornadas. Larramendi es un genio. Es uno de los pocos -apenas una veintena- exploradores polares que existen en el mundo. Muchos menos que astronautas. Creció en Madrid y a los 17 años anunció a sus padres que se iba al Ártico. A los 20 se fue a la «universidad»: una circunvalación ártica de tres años para aprender la cultura inuit. De aquella incursión en los orígenes surgió el ingenio de su creación que transformará la exploración científica en los polos (entender bien la Antártida es clave para comprender el cambio climático). Inspirado en el conocimiento esquimal, Larramendi ha inventado un trineo tirado por una cometa de viento que permite recorrer como ningún otro medio de transporte la Antártida. Un diseño 'low-cost' genial, sin más combustible que el viento, sin más huella que la de los esquís y palas que lo guían, que debería ayudar a cambiar el mundo. Y, esta vez, a mejor.