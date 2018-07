ENTRE EL GENIO Y LA LUNA

Si julio dura una semana más, y en vez de 31 días hubiese tenido 38, en el Consell acaban a palos. Los socios necesitan vacaciones porque, si ya de por sí es fatigosa la convivencia, desde que los socialistas han conquistado la Moncloa no hay manera de que PSPV y Compromís cierren una semana sin darse una puñalada trapera, o un par. Es una situación que se arrastra todos los años, bien es verdad, pero esa tensión va 'in crescendo' conforme la legislatura acumula julios. El agosto de 2016 lo alcanzaron cansados; al de 2017, hartos; y al de este año llegan que no se pueden ni ver. El poder desgasta mucho porque, como ocurre con las mascotas, cada año vale por siete. De modo que, como nos pasa a todos, el paso del tiempo va acentuando las teclas, y esas pequeñas cosas que a principio de la legislatura llamaban la atención ahora son inaguantables. Lo que al principio era simpático pragmatismo (del PSPV) y gracioso romanticismo (Compromís) ha ido elevándose. Ahora, a los nacionalistas les saca de quicio el maquiavelismo socialista; y en el PSPV no pueden con el sectarismo nacionalista.

Y lo mismo ocurre con sus líderes.

No vamos a descubrir ahora que, a pesar del tono verdaderamente afable de Puig, de poner en práctica un talante moderado y accesible, el Molt Honorable es de 'geni curtet'. Tiene 'esos cinco minutos', que decían los amigos de Lola Flores, o sea, un ratito malo durante el que se pone difícil de trato, si bien luego, a la larga, peca de excesivamente suave. Sus críticos en el PSPV le achacan, precisamente, poco aguante a la corta y demasiado a la larga. El 'geni' del presidente es cada vez más 'curtet', indican desde Compromís, y así justifican que a Jorge Rodríguez le cortase la cabeza a las primeras de cambio y ahora le esté redimiendo, una situación tan paradigmática como extraña, según los nacionalistas, que también señalan ese carácter «difícil» para explicar que en Presidencia entre y salga más gente que del cruce de la 42 con Park, donde se ubica la Grand Central de Nueva York.

En cuanto a la vicepresidenta, ahora que estamos en días de luna de sangre (eclipse) me viene a la memoria el globo de una alto cargo del PSPV, que hace unos meses se lamentaba amargamente porque el Consell «no puede depender de si hay luna llena o de cómo sopla el viento», en referencia a los cambios de Mónica Oltra. Maneja una conselleria con material sensible, y eso siempre afecta, según apunta un alto cargo de esa misma conselleria en tiempos del PP. Será por eso o será por lo que sea, pero los socialistas consideran que tanto la líder de sus socios como el resto de sus socios, así en general, son de decir una cosa hoy y otra mañana, y ya no pueden con la vida ni con el mes de julio, al que le quedan, menos mal, dos días.