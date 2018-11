La generación del Rey Tienda de campaña Entre los nacidos en los 60 y los 70 abunda un temprano cansancio, escepticismo y demasiada indiferencia hacia la Constitución FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 6 noviembre 2018, 08:59

Cuando se cumple el primer aniversario del golpe separatista de Cataluña, cuando se acaba de conocer la petición de responsabilidades a los independentistas, el Rey Felipe regresa a Valencia. Estuvo la pasada semana con motivo del Congreso de la Empresa Familiar, y vuelve mañana para entregar los premios Jaime I y asistir a la Noche de la Economía, dos acontecimientos clave entre las pulsaciones de una sociedad trabajadora, innovadora y dinámica.

Cada vez que viene a Valencia, el Rey alude a estos rasgos de lo valenciano. Y también habla, con frecuencia, de la constante lealtad de nuestra región hacia el proyecto común de convivencia de los españoles. Mañana, estoy seguro, volverá a hacerlo: porque sería impensable que el Jefe del Estado desaprovechara la oportunidad añadida que le brinda el ya muy próximo 40º aniversario de la Constitución.

Insinué hace unos días que no veía en la sociedad civil, en la opinión pública y la publicada, el conveniente calor en torno a esa celebración. Quizá me dejé influir por la tibieza de una generación, la de los nacidos en los setenta, donde veo -qué pronto- más que republicanismo, una mezcla viscosa de pereza y frivolidad. El caso es que tienen entre 35 y 50 años, y se les ve ya rendidos ante una indiferente cansera; que les lleva a no tomarse en serio las cosas que lo son, y a frivolizarlas, entre chistes y memes, convencidos de que lo que ha sido tenido como sustancial, sobre todo porque concierne a toda la sociedad, debe entrar también en el saco de lo banal. Porque lo que cuenta hoy es el éxito individual como motor y modelo del disfrute de la vida, minuto a minuto.

Quizá sea una secuela de la reciente crisis. Pero la generación a la que aludo parece que se empeña, más allá de no reconocer el esfuerzo que hicieron sus padres y sus abuelos en la Transición, en insinuar que aquel también fue un instante fallido de nuestra historia colectiva, lo que pone en el casillero de lo cuestionable a la monarquía parlamentaria y, desde luego, a la Constitución, el modelo de vida democrática que los españoles nos dimos cuando ellos empezaban a ir al parvulario.

La pereza -«los mayores sois cansinos»- se alía con el escepticismo y no parecen capaces de formular una alternativa que resulte no ya solvente, sino asequible para la inteligencia. Es así como les rechina, por demasiado real, la idea de que el Jefe de Estado de una pretendida República habría de salir de alguno de los partidos en liza; como no se atreven a formular qué recetas aplicar a los problemas de Cataluña o el País Vasco. Es demasiado serio, demasiado comprometido, exigente y fatigoso para mentes que se conforman con twitter cuando están preparadas para muchísimo más. Es así como estos días hemos llegado a escuchar que la lectura del artículo 1º de la Constitución por parte de la heredera del trono era «una nena que leía bien un papelito».