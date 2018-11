Generación T

Si solo pudieras elegir un objeto para pasar el día, ¿cuál escogerías? El finlandés Petri Luukkainen transformó esta pregunta en experimento humano. Hace unos años, cuando su novia le dejó, quedó sumido en un profundo abatimiento. No comprendía por qué se sentía vacío en su confortable apartamento de Helsinki al que no faltaba detalle pese a su esquilmada tarjeta de crédito. Para hallar la respuesta a su desazón emprendió un plan radical consigo mismo. Se desprendió de todas las pertenencias almacenadas en su vivienda, incluida la ropa, las guardó en un trastero, bajo dos severas reglas: únicamente podía extraer un artículo diario y tenía prohibido comprar algo nuevo. Así que, literalmente desnudo, cobaya de su propio ensayo piloto, filmó las peripecias de su aventura de subsistencia en el documental 'My Stuff' ('Mis cosas'). Al exfoliar lo material emergió lo realmente imprescindible desentrañando esos tres conceptos existencialistas subyacentes en 'La insoportable levedad del ser': el peso, la necesidad y el valor. «Solo aquello que es necesario, tiene peso; solo aquello que tiene peso, vale». El realizador escandinavo es uno de tantos 'millennials' que se ha rebelado contra los imperativos implacables del «es muss sein!» («¡Tiene que ser!») del destino que atormentaban a los personajes de Milan Kundera. En el siglo del 'homo digitalis', el paradigma analógico de los 'baby boomers', que sacrificaron con la soga al cuello hasta su último aliento para legar a sus hijos un porvenir de bienes e inmuebles, no regala la pócima de la felicidad. Hoy, el bienestar está dominado por la inmediatez de la hiperconectividad. «Deseo probar el último éxito 'mainstream' y lo quiero ya». Es decir, consumo más personalizado, pago más fragmentado en proporción al uso, no a la propiedad. Por eso, la cultura del compartir ha destronado a la del poseer. Las plataformas marketplace, desde Amazon a Wallapop, triunfan fortaleciendo sus canales de influencia en redes de economía colaborativa en las que el dinero, en monedas o bitcóins, no es un problema para la satisfacción instantánea.

Los biorritmos de internet también están acelerando los saltos generacionales a velocidad de clic. El inconformismo de la prole Y (1980-1994) ha sido arrollado por la innovación y la creatividad de los nativos digitales puros, los cachorros Z. Pero la visión de los 'centennials' no tardará demasiado en ser suplantada por la mirada de los nacidos a partir de 2010 capaces de desenvolverse instintivamente en una pantalla sin que nadie les haya enseñado cómo usarla. Por eso, se les denomina ya la generación T(-ouch). Su crecimiento educativo está arraigado a la tecnología. Esa (T) a la que nunca podrán enviar a un desván de Finlandia porque su vida está en la nube. El apego de su mente a lo digital es un reto y un desafío para el futuro.