GANAS DE CONFUNDIR

Como hace tiempo que no llueve de manera civilizada y continuada en toda España, bajan las reservas de los embalses y afloran las alarmas sobre la persistente sequía y sus consecuencias, empiezan a circular de nuevo las acostumbradas acusaciones sobre supuestos despilfarros y presuntas situaciones de mala gestión, donde lo más frecuente es que acaben pagando el pato los últimos eslabones de la cadena: los silenciosos agricultores. Como siempre. Y como tantas veces, a soportarlo con resignada aceptación, como cosa sabida y sin remedio. Luego, cuando se deriven de todo ello decisiones adversas y restricciones cuestionables y quede asentada del todo la culpa dirigida al campo, que no lloriqueen los que no movieron un ápice para intentar cambiar la tendencia y tratar de explicar al resto de la sociedad que ya está bien de insistir en lo mismo y en no darse cuenta de la realidad. Falta mucha docencia, y no queda otra que la protagonicen los propios afectados, porque nadie de fuera vendrá a hacerlo.

En este fragor que empieza a extenderse para culpar a los agricultores que riegan para poder producir hemos leído incluso que los problemas de escasez de agua no siempre se relacionan con la falta de lluvia, sino con la mala gestión y la sobreexplotación de recursos.

Cuando se trata de pontificar sobre la escasez de agua siempre queda bien hablar de mala gestión y sobreexplotación. Naturalmente, para señalar a a continuación que la agricultura de regadío es la culpable, porque ¡consume el 80% del agua! Mentira, hace tiempo que dejó de ser el 80%, está más cerca del 60-65%. Y se gasta, precisamente, porque no llueve, y porque se guarda en embalses para poder gastarla después; si se deja que fluya libremente no sirve para nadie, no se produce, no hay empleo, ni comida suficiente y barata para todos.

Como gran prueba de que hay mala gestión, tomen nota de esta píldora que han puesto a circular los amantes de confundir porque sí: en las últimas semanas las cuencas mediterráneas han recibido un gran aporte de agua (lluvias torrenciales) pero los embalses apenas han subido de nivel. ¿Por qué? Pues a los confundidos y confundidores les queda muy claro: por el alto consumo de agua del regadío y la agricultura intensiva.

¿Qué les explicaron a estas personas en la escuela? ¿Nadie les dijo alguna vez que las lluvias fuertes que suelen caer en la cuenca mediterránea se quedan en la franja litoral y se pierden enseguida en el mar, porque los embalses están más tierra adentro? ¿Nadie se esfuerza ya en difundir que la geografía del despoblamiento, que tanto se lamenta, es la de la agricultura extensiva y de secano y que la población se concentra donde hay agricultura productiva que aprovecha el clima, el agua y el saber hacer? Si no se explica con insistencia, todos lo pagaremos caro.