Me pregunto si a Pablo Iglesias le quedarán ganas de obsequiar a nuestro monarca con nuevos episodios de 'Juego de Tronos' CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 22 mayo 2019

Me pregunto si después de haber visto a la rubísima pretendiente del Trono de Hierro (aviso: vienen spoilers a mansalva) cabalgando en su último dragón para convertir en cenizas su capital y quemar vivos a sus desdichados habitantes, a Pablo Iglesias le quedarán ganas de obsequiar a nuestro monarca con nuevos episodios de 'Juego de Tronos', con el consejo añadido de que viéndolos aprenderá algunas cosas útiles sobre cómo hacer política.

Pero el caso es que hasta su conclusión el pasado domingo, las ocho temporadas de esta celebradísima serie nos han brindado -amén de derramamientos de sangre cada vez más copiosos y dosis cada vez más comedidas de sexo-, unas cuantas lecciones acerca de qué sea la política. Del noble Ned Stark escuchamos la máxima, bien útil en tiempos en los que tantos huyen de sus responsabilidades, de que «el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada». El sinuoso Petyr Baelish nos enseñó que «el caos no es un foso [que aguarda para engullirnos a todos], es una escalera» susceptible de ser utilizada por los más hábiles para ascender velozmente hasta lo más alto. Al experimentado Tywin Lannister le escuchamos recordarle a su estúpido nieto que «si un hombre necesita decir 'yo soy el rey' es que no es un auténtico rey». Y a la maquiavélica Cersei Lannister zanjar un debate sobre qué sea el poder con la afirmación de que «el poder es el poder», pronunciada mientras cuatro de sus soldados sostenían una daga contra la garganta de su contraparte. Lecciones todas útiles -aunque desde luego, no todas dignas de ser seguidas- sobre qué sea y como se juega a la Política.

Pero probablemente ninguna de ellas sea tan trascendental como la que nos brindó su penúltimo episodio, y sobre la que luego reflexionaron desde un calabozo dos de sus principales protagonistas: que entre pretender salvar a la humanidad y acabar arrasándola, a menudo media una línea de separación tan tenue que uno podría rebasarla casi sin darse cuenta. Ungida por los dioses, la última de los Targaryen contaba no solo con la legitimidad de origen, y con la fuerza necesaria para regir los Siete Reinos, sino incluso con lo que -en el lenguaje de hoy en día- llamaríamos «el mejor proyecto político»: el de crear un mundo de hombres libres, justicia para todos y paz para siempre. Una especie de paz perpetua al estilo kantiano, tan éticamente superior a cualesquiera otros proyectos políticos que bien podría cimentarse sobre los cadáveres humeantes de quienes estuvieran proponiéndolos. La «rompedora de cadenas» -con la que, por cierto, tanto se habían llegado a identificar algunas feministas empoderadas, de esas que no cejan en la tarea de convencernos de que las mujeres no solo hacen una política distinta, sino mejor que la de los hombres- acabaría de este modo convirtiéndose en un nuevo Hitler, en un Stalin redivivo, en un Pol Pot con trenzas. Solo que esta vez, por fortuna, los muertos eran sólo extras de televisión.