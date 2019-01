GALLOS DEL METAL

Se suele olvidar la importancia del guionista Paul Schrader en la memorable 'Taxi driver'. El propio Scorsese comentaba que se había limitado a rodar las escenas que este escribió. Un audaz reportero le preguntó: «¿Volverán a trabajar juntos?». El director no se cortó en la respuesta: «No; nuestros egos son tan grandes que no caben en la misma habitación».

El ego es esa bestia parda que nubla la razón y produce espantosos tsunamis donde surfean celos y suspicacias. Los aficionados al rock duro seguro que conocen un instructivo documental titulado 'Some kind a monster' donde los chicos rudos de Metallica se arrojan pestes frente a un escuálido terapeuta. El ego del cantante colisiona contra el del batería. Ambos son los pesos pesados y aspiran a ser el gallo del metal. Los tópicos de leyenda negra del rock, con el folclore de alcohol y drogas flotando sobre las chepas de las estrellas, abundan, aunque no por ello merman la calidad del documental. El cantante, en efecto, acaba de transitar varios meses por una clínica de rehabilitación para erradicar sus vicios. Se siente inseguro, las musas de la creación le esquivan. El batería aprovecha para morder. El terapeuta, con pinta de exjipi frailuno, asiente y suelta bobadas más birriosas que las de Paulo Coelho. Eso sí, tonto no es el hombre, los que viven de la milonga de los consejos de quincalla y de los manuales de autoayuda ayudan barbaridades a sus bolsillos. El tipo les cobraba 40.000 dólares al mes. Al final, los dos rockeros entierran el hacha de la guerra, rebajan sus egos y prescinden de sus servicios. La pena se dibuja sobre la faz del terapeuta al perder el chollo. Lo de Iglesias y Errejón es puro combate de egos. Pero sin el talento de Scorsese, Schrader o los de Metallica que aflojaban rumbosos 40.000 pavos al mes a un tonto de baba.