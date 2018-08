Menuda noche me espera», dijo Hilario Pino cuando apenas habían transcurrido dos minutos desde el inicio, el pasado sábado, de 'La Sexta Noche' y ya estaban todos alborotados, tirándose los trastos unos a otros. Y eso que Pino solo había pedido a sus tertulianos un titular. Hilario Pino está este mes de suplente mientras Iñaki López, el titular del programa, está de vacaciones. También está de suplente en 'Más vale tarde', sustituyendo durante este agosto a Mamen Mendizábal. La Sexta le ha convertido en una especie de 'chico para todo', al que lo mismo le vemos un día haciendo una crónica desde el Parlamento de Cataluña, que otro como interrogador a algún invitado especial de las noches sabatinas. En esto de adivinar el futuro, Pino fue vidente porque la nochecita fue de aúpa. Ya lo dijo Paco Maruenda, que ese no se toma nunca vacaciones: «Llega el gallinero». Y era verdad, porque la crispación alcanzó el punto de ebullición.

Cuando está Iñaki López, los tertulianos acaban respetándole, como si fueran niños y niñas de párvulos cuando la maestra, cual señorita Rotenmeyer, les impone silencio. No es el caso de Hilario Pino, al que parece que todos toman por el pito del sereno. Ya no es que no se callen, es que se interrumpen unos a otros elevando el tono de voz, como si chillar más significase estar en posesión de la verdad. Da igual el tema. Se trata de rebatir al contrario, de ningunearle hasta el extremo de que, cuando intente esbozar un argumento, difícilmente lo logre terminar. Habitualmente se habla (lo de hablar es un decir; en realidad se dogmatiza) sobre los temas políticos de la actualidad, sobre lo acontecido durante la semana. Pero no se engañen, enseguida la discusión se retrotrae, que si el franquismo, que si la Guerra Civil... Cuando se llega a ese punto, y se llega todas las semanas, es cuando los ánimos se enervan al máximo. Y últimamente se ha retrocedido aún más. Ya han alcanzado a la II República.

Hace algunas semanas un 'spot' de la cadena, que afortunadamente no ha hecho fortuna, hablaba de 'La Sexta Noche' como 'la clave' de los debates. Todo un insulto al mítico programa de José Luis Balbín. Allí se reflexionaba, aquí se crispa. Y crispar al espectador en la tranquila y familiar noche del sábado parece que da sus réditos.