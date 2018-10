LA GALERÍA

Al disfrutar de este ambientillo confuso ya no sé si vivíamos mejor contra Franco, contra la corrupción, contra los independentistas violentos, contra las cloacas o contra la telerrealidad que nos achica el corazón cuando una diva folclórica llama en directo para volcar su dolor materno. Vivir a la contra nos gusta porque nos ofrece motivos, justos creo yo, para quejarnos, sin duda placentera actividad porque reafirma nuestra existencia. Me quejo, luego existo. Me quejo mucho y por todo, existo todavía más y mejor.

Lo bueno es que tanto zafarrancho, cuando repasamos, nos brindó una galería de personajes que permanecerán para siempre entre los pliegues de nuestra memoria sentimental, histórica. Me refiero, entre otros, a los Dioni, Roldán, Amedo y Paesa, el de las mil caras. Señores expertos en funambulismo, a medio camino entre la acción, la trampa, el engaño, la chabacanería y el esperpento. Del Dioni no olvidaremos su escapada hacia Brasil tras el robo al furgón blindado. De Roldán su fiesta en calzoncillos. De Amedo su tono como de James Bond chulazo, carajillero, con visitas al casino incluidas para otorgarse porte de gentleman. De Paesa su deslizar sinuoso entre las bambalinas del Poder antes de pegar el palo a unos y otros para después desaparecer, morir y, más tarde, resucitar. A esta pléyade de tipos gallardos añadimos ahora la estampa de Villarejo. No alcanza categoría suficiente para aparecer en cualquier novelón de James Ellroy porque carece de esa grandeza asilvestrada, perdedora y violenta de los tipos que pueblan sus páginas. Además, por lo escuchado, sospechamos que pertenece al planeta de las sombras viscosas y desde ahí resulta difícil escribir literatura negra musculada. Sirve para thriller ramplón, no para verdadera serie negra. Aún así, qué demonios, la cuadrilla crece.