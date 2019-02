LAS GAFAS Y LA MIRADA

Hoy la columna es oftalmología y mirada. De no ser por ella, nada se sabría del milagro que se obró el pasado martes, en ese partido que nos reconcilió con la feliz grandeza del fútbol, en su pequeñez, y que hace que te abraces con decenas de desconocidos en la grada. Cierto es que tengo testigos de mi pronóstico previo, 3 a 1: Eduardo Martínez Nadal, oftalmólogo de Oliva y conmilitón de la barra del Soqueta y su hijo, a los que participé el resultado una hora antes a la altura de la calle Finlandia. El auténtico milagro fueron mis gafas que con el tercer gol de Rodrigo volaron en anfiteatro dos filas, acreditando su resistencia al vandalismo del propietario. Reconozco mi necesidad de gafas, al igual que reconozco que soy un aficionado que siente unos colores. Lo malo es cuando hay algunos que sintiéndolos, y con otras gafas, transforman el territorio de los periódicos y de las cadenas de radio como púlpito desde donde transformar la realidad desde una presunta neutralidad, equidistancia y daltonismo futbolístico. Nunca es así. Esos púlpitos y esas tribunas han rendido pleitesía a desequilibradas actuaciones. Uno que ha escuchado a Marcelino decir lo bueno y lo malo del juego del Getafe, también ha escuchado a periodistas trasladar solo lo malo a Bordalás. Hay gente que prende la llama, pero también hay otros que se gustan en la polémica y el combustible, y cuando el resultado de los encuentros no se acomoda a la graduación de sus gafas, se ponen el ropaje sacerdotal de la doctrina de la equidistancia. Los que rieron las gracias de Mourinho, y salivan con el comportamiento en el banquillo de Simeone, o de cualquier otro, no pueden venir a dar lecciones de ética futbolística. Me da igual si eso se hace desde Madrid, Alcorcón o Gandia. Hay gente que confunde y adjetiva la bondad de su mirada por el lugar desde donde se pronuncia. Enorme error. Confunden el lugar con una tarima que les permite blanquear sus filias y fobias. Lo universal, como decía el filósofo Ricoeur, es solo la ciudad, el mundo, visto desde un determinado sitio. Se puede ser universal como Luis Vives desde Valencia, o como Mayans desde Oliva, sin necesidad de que nadie le expida a uno el salvoconducto de la neutralidad. Hay provincianos en Madrid, en Móstoles, Reus o Carcaixent, y hay gente sin un gramo de esa toxina en los mismos sitios. Lo importante es que la mirada sea limpia y que no se venda la mercancía averiada de que todos son culpables, cuando el resultado de un partido de fútbol fastidia el relato preparado. Yo echo en falta un paso adelante de todos los periodistas que escriben o hablan desde aquí para allí. El partido no se juega entre locales y universales. Es entre buenos y malos, escriban o hablen aquí o allí. Nadie es mejor o peor por el lugar donde se ubique la tribuna.