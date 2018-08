La pulcritud. Ahora que les hemos contemplado con regularidad mientras desfilaban hacia las oficinas de la Ley, rodeados del ávido enjambre de micrófonos, para demostrar que siguen aquí, que no se han escapado, lo que más me ha sorprendido es ese tono de absoluta pulcritud cursilona de medio pelo. La cabellera y la barba recortadas y repeinadas a la moda de las estrellas de fútbol, el polo de color pastel con el último botón abrochadísimo tal y como manda el cánon hipster, las impecables zapatillas de deporte y... las gafas de sol, que no falten las gafas de sol rechulas para redondear el uniforme. El fulgor de ese atildamiento externo con perfume de artificio contrasta sobremanera con la nefasta putrefacción interna. Los cafres de La Manada, energúmenos que diseñaron un plan para agredir a sus víctimas cuando las fiestas populares, por fuera lucen un aire de chico aseado que no corresponde con sus bastardas intenciones. Que eran unos personajes despreciables y abyectos ya lo sabíamos, pero encima nos han salido de un tonto extremo, supremo, apocalíptico. Primero uno de ellos marchó a renovar el pasaporte. Gran idea que casi le reconduce al talego. Y ahora a otro le pillan cuando robaba una gafas de sol. Luego, parece ser, trató de agredir a los vigilantes para darse a la fuga. Este muchacho sin duda es un cráneo privilegiado de los que merecen profundo estudio. En vez de quedarse en casa tranquilitos, quietos, aburridos, silenciosos, arrepentidos, acaso leyendo un bestseller de contenido folletinesco o un manual de autoayuda, en vez de agradecer la benevolencia de nuestro sistema jurídico garantista, incurren en imbecilidades que nos achantan el alma demostrando así la turbia pasta de la que están fabricados. Malvados y tontos, letal combinación que nunca arroja óptimos resultados.