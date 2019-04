Que la cultura no está en las prioridades de la campaña electoral de los candidatos a presidente del Gobierno no es una novedad. No cambia nada que Pedro Sánchez tenga publicado un libro, que no presentó en una librería sino en un hotel de Madrid; ni que Santiago Abascal protagonice el último título de Sánchez Dragó. Los caminos del sector editorial son inescrutables. No todo lo que se publica es literatura. Abril es un mes en el que se suele hablar de la lectura principalmente por el Día del Libro y por el Premio Cervantes, que este año recibirá la maravillosa Ida Vitale. La poeta uruguaya cuenta que de niña llegó a los versos por curiosidad tras memorizar un poema de Gabriela Mistral. Luego encontró algo más en las Letras para quedarse. Seguramente algún tipo de placer. Sólo se milita en el batallón de la cultura (formado por lectores, espectadores de cine, público de teatro, etcétera) por voluntad y por gusto. No es una obligación, ni tampoco una virtud.