FUTBOLISTAS ROTOS

Un día, esperando en la garita de seguridad de la ciudad deportiva de Paterna para que nos dieran autorización para pasar y poder entrevistar no recuerdo a quién, pasaron por delante del periodista gráfico y de un servidor un grupito de jugadores del Mestalla. Todos, sin excepción, desfilaron por delante de nuestras caras sin decir buenas tardes. Todos, sin excepción, flotaban a cada paso que daban. Todos, sin excepción, todavía no habían cumplido veinte años y vestían con el único propósito de llamar la atención. Hoy, excepto uno que trata de reconducir su carrera tras un periodo en el limbo, todos se han quedado en el camino, en la miseria del fútbol de los impagos y viejos ya para la élite a no ser que un golpe de fortuna les cambie la vida. Aquellos tipos, no sé si con o sin estudios, se han estampado con la realidad de lo que es la vida. Niños a los que les habían prometido un futuro de opulencia y que ahora no tardarán en ocupar un lugar en la cola del paro para sobrevivir, que a fin de cuentas es lo que hace la mayoría de la gente. Recuerdo cómo Jonathan, aquel portero que tuvo el Valencia y que enfilaba la misma carrera que Casillas, relataba entre las líneas de una entrevista que si tuviera una oportunidad le gustaría volver atrás para enderezar los renglones de su carrera. Jonathan era tan bueno como inconsciente. La diferencia entre él y Casillas no era la calidad, sino el entorno que influía en sus decisiones. Lo vi en Mestalla, de titular con el Getafe, y pensé que la vida al menos había sido justa con él aunque fuera un instante. Hoy la situación de Toño, jugador del Levante y encarcelado en Teruel, es un ejemplo más de cómo destrozar una carrera, de manchar tu expediente de por vida y de afear el nombre de una institución que te paga por encima de tu capacidad intelectual, valía y aportación a la sociedad. Cuando un juez manda a una persona a prisión sin fianza es porque tiene más que clara la situación narrada y la comisión de unos presuntos delitos que merecen, por ahora, un puñado de noches entre rejas. Ser futbolista y millonario, en muchas ocasiones te convierte en un mal ejemplo. Igual que aquellas estrellas, idolatradas e iconos de grandes marcas, que han desfilado por el pasillo judicial para pagar cantidades millonarias previa conformidad por defraudar a Hacienda, que no olvidemos que somos todos. Afortunadamente, hay futbolistas que son un manual de valores, sacrificados, generosos, solidarios. A bote pronto me vienen a la cabeza Mata o De Marcos, tipos que deberían tener un puesto de por vida en cada club de fútbol. Las entidades, más allá de enseñar a jugar, tendrían que enseñar modales y saber estar, al menos durante el tiempo en el que el escudo de quién te paga debe quedar impoluto.