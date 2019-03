No soy del fútbol, soy del Valencia Cuando el club era nuestro todos sentíamos lo mismo, pero para la propiedad de ahora el público no es más que un consumidor de espectáculo ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 25 marzo 2019, 10:09

He visto pasar el centenario del Valencia con tristeza. Me ha parecido que nadie ha estado a la altura. Empezando por mí que no he sido capaz de escribir una columna épica y emotiva. Estoy convencido de que el hecho de que el equipo ya no pertenezca a sus socios sino a un millonario asiático ha tenido mucho que ver con esa frialdad y extrañeza con que desde las oficinas del club se nos miraba ayer a los que llorábamos en el partido que jugaron los veteranos en Mestalla. Cuando el Valencia era nuestro todos sentíamos lo mismo, pero para la propiedad de ahora el público no es más que un consumidor de espectáculo. ¿Cómo explicar a quien llegó aquí atraído por el negocio inmobiliario que el fútbol no es el mercado de fichajes, que la afición al fútbol está hecha de restos de sueños que tuvimos de pequeños? Muchos somos responsables de este Valencia insípido, baladí y comercial, tan desligado de su ciudad. Después de ganar la Liga y la UEFA en 2004 yo también hice con el Valencia las cuentas de la lechera.

Lo más emocionante que me ha llegado estos días es un video que grabó mi padre con su móvil en el paraninfo de la Universidad. En un acto organizado por la Tertulia Torino, con asistencia del President de la Generalitat y de la rectora, se cantó el himno del 'Amunt'. No es que sea un gran himno, mi equipo siempre salió al campo acompañado por los acordes del pasodoble 'Valencia', pero algo es algo. El alcalde creo que es del Barcelona y desde luego lo parece, conque no acudió. Y punto final. ¿Celebraciones oficiales? Dicen que el ayuntamiento no ha hecho nada digno de mención.

En el fútbol no son todo Ronaldos y Messis. Me han contado que la Asociación de Futbolistas del Valencia CF que con tanto cariño lleva Fernando Giner ha estado pagando la residencia de Waldo hasta su muerte y que se ocupa de que ninguno de nuestros jugadores retirados pase necesidad, eso sí que es celebrar el centenario como Dios manda. Ayer mi padre, mi hijo y yo nos cogimos de la mano cuando Kempes hizo el saque de honor en Mestalla. ¿Fue una iniciativa del amo singapurense del Valencia? No, no, qué va. El partido de las leyendas del centenario del club lo impulsaron los exfutbolistas, pues a esa desidia me refiero.

A mí no me gusta el fútbol por el fútbol, me gusta el Valencia. No sigo cualquier partido por la tele, sólo los de la selección y los del Valencia. Ser del Valencia para la mayoría de nosotros es algo irracional, romántico, nostálgico. Es parte de nuestra educación sentimental. Es lo poco que tiene de aventura el día a día. Y para nuestra ciudad resulta parte fundamental de su historia. Por eso siento tanta rabia ante la trivialidad con que las instituciones han conmemorado el centenario de nuestras vidas, no tendremos otro. Mi corazón tiene forma de escudo del Valencia, ya lo descubrirá el cardiólogo cuando toque.