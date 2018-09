EL FÚTBOL NO ESPERA

Andamos un poco desconcertados con el arranque. El fútbol, en su eterno papel de personaje impredecible, no está demostrando en escena lo que se presumía por plantel de artistas. El Valencia del centenario es un grupo armado desde la calidad pero falto aún de otros valores. Aquellos que hicieron gigante el primer proyecto de Marcelino y que llevaron al club a la Champions y a superar los 40.000 abonados. Esos valores también incluían la calidad, pero se sustentaba en el equilibrio, el sacrificio, el orden... y todo eso aún no existe en el nuevo Valencia. Yo miro la plantilla y veo un grupo muy mejorado. El frente de ataque es envidiable y va a hacer temblar a muchas defensas. Pero, para no ser oportunista, ya escribí semanas atrás que me falta otro lateral derecho y un sustituto de Parejo. No lo había antes y sigue sin haberlo hoy. Porque Marcelino le hace jugar siempre, esté bien, regular o mal como en estos primeros partidos. Nadie pide un banquillazo para el capitán, pero si él no tiene un buen día, no hay plan B. Para los soleristas, recordaré que para el técnico Soler no lo es y a las pruebas sobre el césped me remito. Lo mismo me vale para Piccini, que no ha comenzado bien el curso pero, lo realmente grave, es que no tiene sustituto. Porque un central que juegue de lateral se llama parche y no sustituto. Las cosas como son. El Valencia defiende plaza Champions en la Liga y afronta un grupo contra jugadores de verdad en Juve y Manchester. Seamos serios en el análisis de las alternativas. Si a eso le sumamos que Murillo no está y no sé para cuándo se le espera, y que Garay pasa tanto tiempo en el gimnasio como está apto para entrenar y/o jugar, quizá encontramos las respuestas a muchos de los problemas sin balón que tiene el Valencia. La defensa era el gran baluarte de Marcelino el pasado curso y la mitad (dos de cuatro) no estaban en Orriols. Y los sustitutos no mejoran la situación. Ni táctica ni técnicamente. Y encima no estaba Kondogbia, que soluciona la mitad de los problemas que pueda tener el equipo en el medio. El cóctel se convierte en molotov si unimos un Parejo al 50% y Wass en cualquier sitio menos en banda. No estoy muy preocupado de todas estas situaciones tácticas. Hay mucho nuevo y Marcelino ha demostrado capacidad para solucionar problemas. Me preocupan más los rendimientos individuales de algunos fichajes muy titulares. Piccini no está al nivel de lo que seguro sus 'fichadores' esperaban y no tiene sustituto y Diakhaby tan pronto parece Ayala como comete errores de infantil. Quince millones de apuesta deberían garantizar un sólido defensa de Primera. ¿Y qué pasa con Murillo? En ello estamos. ¿Y qué pasa con la competición? Pues que llega la Champions. No matemos al Valencia. Pero hay que mejorar.