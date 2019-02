FÚTBOL EN CASA DE UNOS CHINOS

En el lío de los horarios de los partidos de fútbol en España -que uno no sabe si su equipo va a jugar el viernes, el lunes o el domingo por la mañana- tiene mucho que ver, o eso nos contaron, el supuesto interés que la Liga despierta fuera de nuestras fronteras y especialmente en el sudeste asiático, en China, la gran fábrica del mundo y un mercado con unos 1.450 millones de potenciales clientes con un creciente poder adquisitivo. Los chinos de China, que no los chinos de España, ya no son esos agricultores raquíticos y empobrecidos que apenas comían un bol de arroz blanco sino que cada vez disfrutan de mayores comodidades y riquezas, al estilo de los occidentales, 'gracias' a un régimen dictatorial que es comunista en lo político y capitalista en lo económico. El caso es que yo no me acabo de creer esa supuesta pasión de los chinos de China por el fútbol español, aunque también es cierto que bastaría con que a un 3% de los chinos de China les interesara el espectáculo para que sumaran tantos espectadores como toda la población de España. Bueno, pues aún así, no me cuela, no lo acabo de ver. Vamos a imaginarnos un partido cualquiera, pongamos un Celta-Leganés (por cierto, tampoco sé dónde está Leganés). Partido de la máxima. Yo, así, a bote pronto, no sabría decir más que un futbolista de ambos equipos, Iago Aspas. Supongamos que juegan a las 13 horas de un sábado, que son las 8 de la tarde en China. Vamos a pensar en un matrimonio joven que vive en Shenzhen, una de las grandes ciudades chinas y que, no obstante, no es de las más pobladas, apenas tiene 8,6 millones de habitantes, unas once veces Valencia, aproximadamente (imagínate a Ribó teniendo que moverse por allí en bicicleta). Los dos trabajan, él en un restaurante (chino) y ella en una empresa de telefonía. Vuelven a casa cansados tras una jornada de diez horas, apenas tienen ganas de hablar, se preparan algo para cenar (no sé si un rollito primavera y un arroz tres delicias porque mi desconocimiento de la cultura y las costumbres chinas es enciclopédico) y se ponen delante del televisor. Y aquí llega el momento culminante, la gran pregunta. Él tiene el mando y se dirige a ella: caliño (porque los chinos, todo el mundo lo sabe, hablan así, con la ele, o eso al menos nos cuentan las películas y las series), caliño, ¿qué te apetese vel?, ¿una película, una selie, un conculso o un paltido de futbol de la Liga? ¿Qué paltido es?, le interrogará ella, que sigue entusiasmada el transcurso de cada jornada. Pues..., déjame vel, es el Selta-Leganés, un paltidaso, apuntará él. ¡Oh, sí, sí, el Selta-Leganés, cómo me apetese, vamos a vel-lo juntos, mi amol! Como dice la del anuncio del café, ¿en serio, Jorge? ¿De verdad, pero de verdad de verdad de la buena, que los chinos de China ven un Celta-Leganés?