Lo venimos avisando desde hace años, que no y que no, que el fútbol no es esto, que se lo acabarán cargando, que han pervertido lo que algún día fue un deporte para transformarlo en un sucio negocio que atrae a personajes dudosos y buscadores de fortuna al precio que sea. Las secciones de deportes de los periódicos tienen que hacer equilibrios cada vez más complicados entre la información económica, la de tribunales, la de sucesos, la urbanística y la estrictamente futbolística. Mientras Peter Lim sacaba desde Singapur la guillotina para cobrarse la cabeza de Marcelino, en Valencia se seguía desarrollando el juicio por el presunto amaño de un partido de primera división. Decididamente el fútbol no es así. No al menos el que yo conocí pero del que apenas queda nada. Un club histórico, centenario, como el Valencia, la entidad más representativa de los valencianos, la más conocida fuera de nuestras fronteras, tiene desde hace años dueño, un empresario de Singapur que se quedó con las acciones y que hace y deshace a su antojo, como en un cortijo, a su capricho, como si fuera un juguete de su propiedad. Que lo es. Porque por mucho que ahora vuelvan las voces indignadas que piden que «el chino» se vaya (en el próximo partido en casa está garantizado el «Lim canalla fuera de Mestalla») hay una realidad incuestionable y es que para que se vaya, para que abandone, alguien tiene que comprarle su parte del club. Al dueño de una empresa se le tira en un consejo de administración o en una junta general de accionistas cuando se reúne el capital necesario para sumarlo en su contra. Y 'esto', lo que antes llamábamos fútbol y ahora es otra cosa, funciona con las mismas reglas. Los aficionados valencianistas, los que sufren el equipo, están entre cabreados y perplejos por la destitución de un entrenador que ha conseguido dos clasificaciones consecutivas para la Champions y una Copa del Rey, un balance tan espectacular como inesperado. Pero si lo piensan con calma y con distancia, lo ocurrido responde a una lógica, la del dueño que no soporta al empleado brillante pero díscolo, que ofrece tan buenos resultados como malas contestaciones. A mi ya no me sorprende nada porque no espero nada. Los triunfos o un título tan meritorio y emotivo como el de Sevilla nos hacen vivir en la ilusión de un tiempo pasado, nos engañan temporalmente con un espejismo que nos lleva a creer que el club sigue siendo de los aficionados, que los socios importan algo. Pero luego llega Lim y de un sopapo nos devuelve a la realidad, la de los fichajes sobrevalorados, los pelotazos indecentes, los partidos amañados, la sombra de la sospecha, las apuestas contaminantes, el chapapote pegajoso que se ha adherido al fútbol y que va a ser imposible de despegar.