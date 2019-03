L'últim intent de Fuset per trencar el món de les Falles enfrontant a fallers en falleres i a hòmens en dònes no sabem com acabarà. Este personage, ahir valencianiste, hui catalaniste gràcies al poder que li han donat, rep el despreci dels qui són els més ferms guardians de la festa fallera.

Esta semana les 9 comissions d'especial designaren cada una 3 candidats o candidates per a formar part del jurat que otorga els premis. D'eixes 27 persones se'n llevaren les que tenien incompatibilitats i finalment un sorteig donà el resultat de que els 9 electes foren hòmens.

El polèmic Fuset, tractant d'utilisar la corrent feminista i sense voler conéixer el procediment d'elecció ha utilisat els mijos de comunicació per a tachar de masclistes als fallers i presentar-los com a persones en velles conviccions masclistes, per sòrt, desaparegudes.

Tots els que sentim les falles com a cosa pròpia, sabem molt be que en el seu interior ningú discutix l'igualtat entre hòmens i dònes, entre fallers i falleres i entre tots aquells que treballen per a fer-les cada any més importants.

En estos 4 anys hem patit del Sr. Fuset un sectarisme pancatalaniste impost per les seues decisions, acusacions falses en un Ple de l'Ajuntament contra Lo Rat Penat de les quals se n'hagué de retractar en un jujat, una enquesta en preguntes sobre ideologia política i religiosa, atra enquesta encarregada per l'alcalde sobre el 'masclisme en les Falles', l'exclusió de Lo Rat en la comissió de la UNESCO, les desavenències en l'Interagrupació, la falta de responsabilitat i deixadea de les seues funcions no acodint un temps a les Assamblees, la censura en la publicació dels versos del Bernat i Baldoví en el llibre oficial i un fum més de despropòsits que farien inacabable esta llista de destarifos.

Per tot això i més, Fuset, ves-te'n ya.