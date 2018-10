De boja borda i canya verda. Fum que emboire l'ambient ¿no diuen que tant els importa? Preocupa al personal la salut, l'ocupació, la digna convivència en pau; mostrar-li impúdiques maneres, aventar pernicioses banderes i sobretot adoctrinar en la mentira, com a modo de somoure arraïls, no li val. Enfosquits, pels del cadirot i les prebendes de vols més alts, perdem la vista. Per Valéncia, en bloc generalitat, conselleria, regidoria.... «todos juntos en unión» al port a fer margallons, nos cremaran els millons i per 'La Base', a montons. ¿No nos escarnirà el lllinage? Miró: passat de lo vist, orengo: masculí d'espècia botifarrera, castro: cape. ¿Sarcasme? fum negre de vanitats desviades, a major honor i glòria publicitària d'entelèquia enguerradora, que està duent al cretinisme colectiu i al populisme destructiu.

Un alcoyà desmitificador, de qualsevol cosa dia que era «una bovà» i tant insistia que al remat li demanàrem definició de la paraula, «d'una bovà vaig nàixer yo», digué. Pareix ser que ha fet escola. Pixar per la boljaca també pot ser original i conseguir escandalisar, pero no li veig art, ni gràcia. Provocar a la bona gent, adoctrinar impúdicament, crear mala sanc, per si la reacció denunciant, favorix a l'hipocresia del cinisme catalino. Mentres diu que no s'altera, demanant a Espanya, per a eixugar el 3% de la pujolina gent. Tot este fem van covant les escoles, regat a manta. Ara, per a que escampe l'olor, será d'obligada vista front a la mar. Murga de pintades que forçaran a visitar en romeries lectives, beneïdes provocacions.

El 9 d'octubre deu ser temps de reflexió. No el pergam entrant al drap de qui insulta en la mentira. Fonamentem l'identitat ¡Valenciana! Sigam lo que som, no oblidant lo que hem segut. No li val un 'valencià' com a trampa anexionista. El fem, per al melonar.