QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE

En este 4 de mayo conocido mundialmente como el día de los fanáticos de la saga Star Wars, bien podríamos dedicar el conjuro del titular a los partidos políticos y sus líderes valencianos, tanto a los que ya se han examinado como a los que esperan todavía el veredicto final. En este mes de mayo ni unos ni otros lo van a tener precisamente fácil. Vienen días de nervios y 'desficasi'.

A nivel autonómico si bien es cierto que Ximo Puig ha consolidado su liderazgo con una contundente victoria, que le garantiza la llave de un nuevo pacte del Botànic, también lo es que sus socios Compromís y Unides Podem van a elevar el tono de la exigencia durante el diseño del nuevo ejecutivo y eso a pesar de que, tras la bajada que ambas formaciones han experimentado, mejor les iría con gestos humildes y discretos. Algo que no va con una Oltra que todavía no ha hecho autocrítica en público, limitándose a echar la culpa sobre Puig por haber adelantado los comicios. Y eso que ha perdido tres puntos porcentuales. De momento, el 16 de mayo empezarán a constituirse los grupos parlamentarios y a principios de junio tendremos gobierno autonómico.

Una cosa tiene Puig a su favor. Cada vez que sienta un aliento en su nuca hará valer que él tiene diez escaños más. Que equivale tanto como el comodín de la llamada. A Puig le costará hacer el diseño inicial, pero luego tendrá cuatro años de sosiego. Cuidado con Educación, Hacienda, Sanidad, Justicia y la tele pública. El resto es negociable. De momento, ya se habla de aumentar las diez consellerias actuales para conformar a todos. Y sobre todo a un Podemos que puede tener esta legislatura su última oportunidad y por eso se aferra al poder como una lapa. Puig se ha ganado ser un barón del socialismo, aunque sea a costa de Sánchez el resistente. ¡Quién se lo iba a decir! Por cierto, Manolo Mata puede ser un excelente conseller o un gran presidente de Les Corts.

Y mientras se constituyen Les Corts, vamos a tener nuevos ayuntamientos. Y me consta que los grupos políticos están de los nervios. Los resultados de las nacionales y autonómicas han sido un mazazo para todos menos para la socialista Gómez y el ciudadano Giner. El resto vive estas horas con preocupación. Aunque no sea una ciencia empírica, la traslación de los datos autonómicos dicen que tenemos un empate técnico entre derechas e izquierdas en el Ayuntamiento de Valencia. María José y Sandra van a tope y pelean, frente a un Joan Ribó y un Fernando Giner que están ausentes en RDSS. ¿Esto significa algo? No. Cada uno monta su campaña como puede o quiere.

Todo tiene el mismo lazo. O elegimos a mujeres con fuerza y ganas como Gómez, Català y Ferrer Sansegundo, que son talento puro y honestidad, o se opta por un Ribó y un Giner que dan síntomas de estar pensando más en la jubilación más que en otra cosa.