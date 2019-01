UNA FRONTERA EN MESTALLA

Martes pasado, nueve y media de la noche, aproximadamente. Voy andando hacia casa desde la Gran Vía (Marqués del Turia, por supuesto) y tomo el puente y la avenida de Aragón por la acera de los pares. A esa hora comienza en Mestalla el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Sporting. Mis hijos Pablo y Álex están ahí, pienso, mientras sigo caminando con esa extraña sensación que produce el sonido de un estadio percibido desde el exterior, con una cierta distancia. En otros tiempos era yo el que estaba ahí pero ahora hay como una barrera que me lo impide, algo mental que no logro traspasar. Si el partido es a las cuatro me digo, ¡uf, qué pronto!, precisamente hoy, que puedo dormir la siesta, quita, quita, id vosotros. Si es a media tarde, tampoco, calla, calla, me parte por la mitad, con lo a gustito que estoy aquí en casa y todo lo que tengo por leer. Y si es por la noche, me entran escalofríos y pongo como excusa la humedad, ese argumento inapelable que se utiliza en Valencia para proclamar que aquí hace más frío que en Burgos o en Vitoria, lo cual es mucho decir. Pero esa especie de barrera mental también me impide no sólo la presencia física sino incluso conectarme la radio, ponerme los auriculares y enterarme de lo que está pasando sobre el terreno de juego. En parte por desafección, en parte por cuidar de mi corazón, en parte por pereza (saca el móvil, ponte los auriculares, sintoniza la emisora...), en parte por seguridad (no quiero distraerme con la narración del encuentro y morir en el cruce del Guadalaviar atropellado por el 81, Estació del Nord-Blasco Ibáñez, una línea a la que además le tengo mucha manía porque el autobús va siempre lleno, hasta arriba, al menos desde que yo lo utilizo, y comencé a hacerlo para ir a El Pilar cuando tenía doce años, que creo que entonces aún era la Saltuv). Llego por fin a casa y es Fer quien se encarga de darme novedades, desde el inquietante 0-0 del descanso hasta el 3-0 del final que celebramos con euforia y con las recurrentes bromas de este año sí, la Copa no se nos escapa, dónde es la final que vamos seguro y otras por el estilo, en consonancia con la indiscutible importancia y el altísimo nivel futbolístico del rival, el Sporting de Gijón. Pero a mí se me ha quedado entre ceja y ceja lo de la barrera mental, que tras buscar en el baúl de los recuerdos acabo asociando con las vías del ferrocarril a Aragón que discurrían por la hoy avenida, un trazado por el que que alguna vez volvíamos a las casas familiares desde el colegio los chavales que vivíamos en el centro o en el Ensanche. Debe de ser eso, me digo para convencerme, aquel desaparecido cinturón de hierro (siempre me encantó esta expresión de los urbanistas) se ha transformado en una frontera futbolística.