LA FRENADA

No hace tanto tiempo bastaba con pronunciar o escribir la palabra España para que te tomasen por un provocador del sector Johnny Rotten de los Sex Pistols. Decir España equivalía a tabú, vudú, zafarrancho antañón y mugre habitual. Se empleaba la viscosa fórmula de «este país» para eludir los garrotazos que podían caerte desde amplios sectores.

España, en fin se asociaba al cante popular y patilludo de Manolo Escobar y al antiguo régimen del dictador próximamente desahuciado de su tumba. España, en definitiva, era puro yuyu. Curiosa, por tanto, esta súbita vindicación a costa de España. El PSOE saca de su manga lo de 'Ahora España' y Vox le replica veloz con el 'España siempre'. El resto de grandes partidos que no pertenecen a la órbita nacionalista/separatista se han quedado así un tanto fuera de juego en el terruño español. Si se unen a la ola parecen unos copiamonas, pero tampoco desean escapar de la dulce tentación... En cualquier caso, teniendo en cuenta nuestra tendencia al abrazafarolismo y a ese eterno movimiento pendular que nos traslada de un lado a otro sin apenas santa transición o reposada reflexión, pediría cierto cuidado no nos pasemos de frenada. Si la negación o el reproche indicaban una serie de traumas y complejos que se nos atragantaban por incomprensibles, el uso abusivo conduce al desgaste, a la erosión, a la devaluación. ¿Vamos a competir ahora en una carrera loca hacia la españolitud total? Siendo los españoles, así en general, personas que le temen más al ridículo que a un huracán de fuerza cinco, luego solemos precipitarnos en el légamo de lo ridículo bien por exceso, bien por defecto. Quizá todavía necesitamos unos lustros para adquirir la deseada y sensata naturalidad. Y no quiero recordar la frase de aquel político, la de «español es el que no puede ser otra cosa...».