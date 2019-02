SE FRENA LA ESCALADA

Las sensaciones son muy diferentes. Los rivales no te crean prácticamente peligro, llevas el control del juego, no sufres y tan solo te falta elaborar y elaborar, combinar y combinar, y encontrar la forma de profundizar, pasar y hallar el remate que te genere el gol. Pero no acaba de ocurrir. El equipo, desde que eliminó al Getafe en Copa resurgió, dejó a un lado sus problemas defensivos y empezó a ser lo efectivo que sus resultados requieren. Nos habíamos acercado mucho al Sevilla, tanto que los dos partidos en casa, ante Real Sociedad y Espanyol, debían suponer la remontada definitiva hacia la pelea total por la clasificación para la Champions. Y el Valencia ha visto frenada su escalada con estos dos empates a cero. Muy diferentes entre ellos, el de la Real Sociedad aburrido, lento, carente de intensidad, el de ayer contra el Espanyol, con una actuación mejorada, confirmando la recuperación del equipo y sus futbolistas, pero sin gol otra vez.

Una vez más, y ya van muchos empates en esta Liga. Y estos empates, lógicamente han sido aprovechados por otros rivales que se meten de lleno en la pelea. Real Sociedad y Betis acompañan a Alavés y Getafe, entrometiéndose en el camino hacia el cuarto clasificado. Y otros sumaron para pisarte los talones en la tabla. Pero habrá que continuar, quedan muchos puntos por disputar y las distancias siguen siendo muy cortas. Y volvió a ser una pena, hubo tres ocasiones magníficas para lograr el primero y con ello, casi la victoria. El disparo al palo de Gameiro en la primera mitad, tras gran pase de Ferran Torres, el cabezazo de Garay, que se marchó fuera por muy poco, y principalmente el remate a bocajarro de Dani Parejo, cuyo golpeo centrado encontró el pie de Diego López, que salvó por casualidad más que por buena colocación, aunque ambas cosas influyeron en la parada final.

Mucha presencia ofensiva del Valencia en el área españolista en la segunda parte, el Espanyol acabó metiéndose muy atrás y propiciando un número alarmante de pelotas al área de los nuestros. Pero no pudo ser, y aunque las sensaciones son las adecuadas y el rendimiento del equipo ha aumentado considerablemente, algo que deja más satisfechos a los aficionados valencianistas, no nos dio para ganar, y lo que necesitamos es ganar.

Enorme versión una vez más de Gayá, bien Garay y Roncaglia, Wass más apagado en ataque. Parejo algo más irregular, bien Coquelin, Ferran y Cheryshev sin desentonar, pero no son partícipes de muchas jugadas de verdadero peligro. Gameiro mejor en la segunda parte, Sobrino correcto sin más, sin destacar.

Ahora a cumplir con el trámite de la Europa League, y a centrarse sobre todo en lo que se viene el domingo por la mañana en Butarque ante el Leganés. Un rival que parece que está sufriendo por mantenerse y sin embargo está a tres puntos del Valencia. Una Liga rara, para aprovecharla por arriba o para dejarse alcanzar por abajo, y así tener que estar obligado a competir con más equipos de los que se debía competir en la lucha por el cuarto lugar.