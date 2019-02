Representantes públicos que hablan de colchones, relaciones de noviazgo entre políticos y cantantes que se convierten en noticia de las revistas del corazón y de la prensa seria, las fechorías del excomisario Villarejo... La actualidad tiende demasiadas veces al entretenimiento y no resulta extraño que algunas semanas determinadas series de Netflix resulten más verosímiles que los titulares de periódicos. ¿Qué se puede esperar de los gobernantes? Los ilusos que creen a ciegas en las siglas de los partidos confían en un desenlace satisfactorio para sus intereses, pero el resto de ciudadanos no tiene más opción que estar alerta. «La única felicidad de la vida es elegir la mejor infelicidad». Esta frase la leí en un cuento de la sarcástica Lorrie Moore, una novelista que no cree en los finales felices pero sí en la ironía y el humor como armas para sobrellevar la realidad. ¿Cómo acabará esto? Con más espectáculo. Como cantaba Freddy Mercury, el show debe continuar.