Frases y discursos

Leer es a veces un error. Por lo general la lectura acredita que todo está ya escrito, y lo que uno pretende escribir como novedad, ya lo pensó alguien en el pasado. En el 'Journal' de Mattiheu Galey, un dietario delicioso y amargo, tropiezo con una anotación de 1982. Un lamento sobre el debate político: «Antes, liderábamos el mundo con grandes discursos; hoy lo gobernamos con pequeñas frases». La temprana muerte de Galey, en 1986, le impidió ver no solo la confirmación de esa intuición, sino la consagración de un tiempo político en el que el debate de las ideas y las estrategias de su ejecución no se desvela a partir de la reflexión serena, con la dimensión adecuada a cada caso, sino a través de plataformas, con un número de caracteres marcado de antemano, haciendo bromas, sin serenidad, prisioneros de la necesidad de llamar la atención de una sociedad que se disgusta si se le muestra la crudeza de la realidad, y al que hemos acostumbrado a la tiranía del final feliz. No sé por qué nos extrañamos por la ausencia de grandes discursos, si las redes sociales nos condenan a opiniones hirientes, destempladas, exigiendo un sí o un no incondicional. Cuando uno se coloca en el 'depende', y analiza la materia con el reparo de según quién, cómo, o sobre todo calculando el cuánto cuestan las cosas, se le ha acabado el espacio. Gobierna el mundo la respuesta rápida, inmediata, con supuesto ingenio, pero la realidad no puede dominarse con apenas doscientos caracteres. Da para pensar cómo es posible que avance en el discurso público la consagración de las etiquetas, la exclusión de los matices, la reducción en las dimensiones, el crecimiento del populismo, la respuesta apresurada, si el avance del conocimiento demuestra que la realidad es compleja y el tamaño sí es importante. La realidad no es fácil. No hay avance tecnológico ni investigación científica en cualquier rama del conocimiento que pueda hacerse con tuits. De modo que deberíamos exigir al debate público grandeza y tiempo, madurez, sin rendición a la pura pulsión infantil que exige la satisfacción inmediata de lo deseado. Habría que exigir en las aulas la pedagogía de los matices, el estímulo de las contradicciones, y no sucumbir al ciudadano consumidor, con mentalidad adolescente, al que hacemos caso en su protesta si el resultado de una temporada de una serie le disgusta. Aquello que sucede, la miseria, la educación, la maldad, ni se puede rebobinar, ni los problemas se pueden volver a rodar como si fuera una ficción. El debate público no puede contaminarse de la actitud de las redes sociales, cuando en un diálogo la discrepancia se convierte en un bloqueo. La política no puede confundir la apertura con abrir una única ventana desde la que solo ver el paisaje y las voces de los que nos son próximos y piensan como nosotros. Más discursos y menos frases.