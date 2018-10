FRANK Y LA LIDIA

Ocurre a veces que entre las voces antitaurinas se cuelan otras que siendo partícipes de la filosofía esencial del antitaurinismo, han intentado profundizar en esa cultura, y se han mezclado con la gente del toro y han escuchado con la mente abierta. Un ejemplo muy reciente de cuanto digo es Frank de la jungla, declarado antitaurino, que tras convivir con toreros y ganaderos ha aprendido, dice, algunas de las verdades esenciales de la fiesta, esas que permanecen inalterables desde hace siglos. He entresacado algunas de las respuestas que da el mediático personaje en una entrevista a Juan A. Romero, en Carrusel Taurino, porque además de abundar en conceptos que tenemos incorporados a nuestra cultura y modo de vida, garantizan y alumbran un debate más rico sobre el mundo del toro:

-«He aprendido más cosas positivas que negativas sobre la tauromaquia».

-«Resulta jorobado decirlo. Mucha gente me llamará: eres un vendido, eres un gilipollas, pero sobre todo lo que más me ha sorprendido es el respeto que tienen por la vida y el conocimiento de la vida y la muerte».

-«Ha sido un viaje muy bonito. He conocido gente impresionante. Me han sorprendido muchas cosas, he tenido que rectificar en muchas leyendas que los antis utilizamos que no son verdad».

-«Los toreros ni son asesinos, ni son sanguinarios, son gente normal».

-«Si se prohibieran los toros, el desastre ecológico será bestial».

-«La juventud va dejando de ir, no sólo a toros, ha dejado de ir al teatro, al cine, busca otras fórmulas de ocio...»

-«El valor ecológico de una dehesa es incalculable. Flipo con las dehesas...»

-«Si empiezas ha prohibir cosas mejor te traes a Franco y montas una dictadura y que prohiba todo el mundo lo que quiera prohibir».

-«Ya querrían la vida que tiene el toro bravo todas las vacas del mundo que están para carne o leche».

-«Yo sabía lo que era una corrida de toros: el toro va a morir, pero fuera de eso el toro vive como Dios hasta el día que va a la plaza».

Lección para radicales y violentos.