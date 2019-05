No sé si fue su momento de mayor esplendor político. Allá por 2008, con un Mariano Rajoy sobre la lona tras un revolcón electoral, y con los barones afines a Aznar afilando cuchillos para ajustar cuentas con el presidente de los populares, Francisco Camps y otros líderes del partido -al menos Javier Arenas y Ramón Luis Valcárcel- se pusieron manos a la obra para propiciar la continuidad del dirigente gallego. Camps, que jugó en casa aquel congreso de los populares que tanto costó de pagar, se coronó como uno de los presidentes regionales más influyentes de su partido. Eran los tiempos de las mayorías absolutas y los apoyos superiores al 50% en las elecciones. Tiempo de vino y rosas, de hacer ticket con Rita Barberá, de creerse invencibles. «El nuevo Jordan pide paso» anotó en su crónica quien les escribe esta columna. En el congreso de Valencia, las loas de los propios, el reconocimiento y el confeti llegaron a hacerse insoportables. El coche -no me refiero al Ferrari de Cheste- iba solo, y Camps comenzaba a ser habitual en la política nacional. Luego llegarían los trajes, la gürtel, la Fórmula 1 la visita del Papa y demás. Vino la caída política y personal. El no poder salir a la calle, el escarnio público. Las declaraciones desafortunadas, los «escaloncitos», la «locura» por poder comparecer ante el juez, la imagen con la perxa, la pérdida del suelo. «La segunda legislatura siempre es la de dejar de pisar el suelo», afirmaba uno de los que llegaron a ser sus más estrechos colaboradores. Camps vio despeñarse su imagen pública con mucha más celeridad que la que le había costado llegar a la cima, después de pasar por cien cargos políticos menores, después de crecer a la sombra de la exalcaldesa de Valencia, después de imponerse en la batalla con Eduardo Zaplana y su mando a distancia. Desaparecieron los fieles, se evaporó el reconocimiento como 'president', apenas quedaron cuatro amigos de verdad. Superar la causa de los trajes apenas le generó réditos. Su imagen no se vio maquillada ante la avalancha de procesos judiciales abiertos en los que se vio salpicado su nombre. El juez del caso Valmor decidió archivar la pieza, en la que también se investigaba a Camps. Ahora es el fiscal de la causa sobre las obras en el circuito el que propone desactivar esa otra investigación. Ricardo Costa, en su día número dos de su partido, lo ha situado en el centro de muchas de las decisiones que ponen en cuestión la financiación del PPCV. Al expresidente le quedan aún algunos procesos judiciales por resolver, y cabe la posibilidad, obviamente, que en alguna de ellas acabe condenado. Pero esa circunstancia no ha ocurrido a día de hoy. Y uno tiende a pensar que tanto ataque, tanta humillación, tanto desprecio político y personal... igual no hubiera sido necesario.