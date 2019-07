El gobierno valenciano ha cesado a Francisco Álvarez Molina, director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo debido a que, literalmente: «es viejo (73 años) y no tiene el carnet del partido». Lo de ser viejo en el caso de Francisco Álvarez es, sin duda, una broma. Porque es muy probable que él, por su trayectoria, juventud de espíritu, sentido del humor, juventud de aspecto y vida, y juventud de talento, sea mucho más joven que la mayoría de sus colegas. Y porque, además, Álvarez tiene la honestidad y libertad de criterio como una de sus banderas. Y nada más joven que la libertad y la honradez. El compromiso y el talento. Demasiado talento para lo que se estila por estos lares políticos, por esas balsas autonómicas de tedio y obediencia, con algunos directores generales que a sus casi 40 años de edad, tienen biografías en las que no hay nada más que vacío y, como mucho, una beca. La nada, la ambición y la beca.

Francisco Álvarez, a sus jovencísimos 73 años (por cierto la misma edad que la del conseller de Hacienda, el educado y experto Vicent Soler) ha demostrado su valía en diversos escenarios políticos y económicos, públicos y privados. Baste recordar que fue vicepresidente de la Bolsa de París, nada menos, Bolsa en la que trabajó durante 24 años, territorio laboral inalcalzable y quimérico para muchos de sus provincianos y soberanistas ex colegas.

Álvarez también fue durante años consejero y director de la Bolsa de Valencia. Pero esos cargos bursátiles, unidos a otros de alto rango económico, no deben hacernos olvidar que, esencialmente, es un humanista de la economía, un experto en ética aplicada a las cosas del dinero y la producción. Es un sabio y, a la vez, un hombre afectuoso, divertido, inteligente, brillante como pocos. Cosmopolita. Nada que ver con esos muchachos de las ínfulas identitarias que andan por las consellerias, ocupando con su insolvencia, tan altanera como nacionalista, puestos para los que no están preparados. Pero ellos tienen lo que Paco no: el carnet y la pleitesía hacia sus jefezuelos. Para que el sueldo no falte, ni las pequeñas prebendas, ni los grandes, y ridículos, sueños de un País Valenciano integrado en un nuevo estado llamado Països Catalans. Que de todo hay.

Conocí y traté a Paco Álvarez porque coincidimos muchos años en las tertulias de Radio 9, en un programa nocturno en el que jamás hubo atisbo alguno de censura. Un programa donde nos divertíamos mucho y donde criticábamos, tantas veces con sarcasmo, al PP que entonces mandaba. Paco es un valenciano de París, de la búsqueda y del mundo, demasiado lujo para un gobierno donde abundan los profesionales de la política y la mediocridad, y es lógico que esas gentes no lo quieran a su lado. Pero lo bueno para Paco es que sí le quiere la razón, la biografíay el estilo. Y la admiración que muchos le profesamos.