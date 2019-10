Fracasos y días duros

George Steiner recordaba la frase de Beckett: «Hay que fracasar mejor» añadiendo «a cada nuevo intento, la próxima vez, fracaso mejor. Se lo digo siempre a mis alumnos: la próxima vez tratemos de fracasar mejor» ('El largo sábado'). Creo entender que lo decía como una forma de superación de forma que los fracasos sirvieran para eliminar errores y mejorar. Naturalmente la frase de Beckett puede tener, si aislada, alguna otra interpretación y podría significar, por ejemplo, la próxima vez que fracase que no se me noten tanto las intenciones o las motivaciones.

Viene esto a cuento del reciente fracaso de nuestro presidente en funciones en su aparente intento de ser investido presidente. Porque fracasó. Puede que voluntariamente, al verse con una exigua mayoría que no le permitía gobernar en solitario, pero que supone un fracaso demasiado evidente incluso para querer taparlo con una supuesta elección por aclamación en las próximas elecciones. Porque su decisión ha sido tramposa al descargar el fracaso en los dirigentes de otros partidos, en el conjunto de diputados y en los ciudadanos, a los que indirectamente endosa haber hecho mal su elección al no darle la mayoría suficiente y a los que insta desde el minuto uno de la segunda (o tercera) parte del proceso a que elijan mejor. O sea, los ciudadanos hemos fracasado y ahora nos propone fracasar mejor.

Sus mensajes desde su primer acto electoral de esta no nata campaña, encaminados a obtener que cambiemos, contienen contradicciones palmarias que hablan de su mal fracaso. Por ejemplo, aduce que los ciudadanos hablaron con claridad y contundencia en la anterior cita electoral y, en su lectura, dijeron que debía constituirse un «gobierno de progreso» que el candidato no supo ensamblar a pesar de decir que entendió el claro mensaje. Según su relato exploró todas las posibilidades y ninguna resultó viable. Bien, es su apreciación. Pero hay otras versiones más verosímiles.

Nos hizo llegar su zozobra ante un posible gobierno con la extrema izquierda de corte marxista y populista, que no le dejaría conciliar el sueño en La Moncloa. Ahora bien, eso no le ha impedido al PSOE en muchas otras instancias del Estado, en Autonomías y Ayuntamientos, urdir gobiernos de coalición con esas mismas fuerzas políticas, sin duda con su aquiescencia, lo que por su aspecto rozagante no parece que hasta ahora le haya quitado mucho el sueño. Ni a él ni a sus compañeros de partido que han accedido, democráticamente, a esos gobiernos con la extrema izquierda, al parecer tan «peligrosa» y que era su «socio preferente».

Otra de las razones aducidas es la resistencia a tener que pactar con nacionalistas e independentistas. Aquí estamos a las mismas. Los escrúpulos valen para el gobierno del Estado, pero no existen cuando se aplican a Navarra o a Cataluña, por mucho que retorciendo los argumentos nos digan que no han pactado nada por el voto/abstención de Bildu o cuál es el significado de la presencia socialista en el Diplocat (aunque sea por delegación de la alcaldesa Colau). En los dos casos hay derivas que es difícil que la mayoría de los ciudadanos españoles entiendan que no les produce ningún malestar a los miembros del PSOE (ya sé que no a todos y que hay notables excepciones). No aceptar votos, ni siquiera abstenciones, a nivel nacional y mantener u ofrecer colaboraciones a nivel autonómico en abierta contradicción. Cómo puede entenderse que un partido socialdemócrata e internacionalista indudable como el PSOE, por lo menos hasta ahora, integre esa deriva que transige de alguna forma con organizaciones políticas nacionalistas y separatistas que están «confundiendo el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos», en palabras del Prof. Varela Ortega (El Mundo 20/9/19).

Antes de que fracasáramos los españoles al no aclamar al Dr. Sánchez fracasaron tal vez los miembros del PSOE hace dos años al elegir Secretario General, pero eso es una ucronía y como tal de imposible comprobación. Nada nos puede aseverar que otra personalidad hubiera llegado al mismo fracaso o a un final diferente en esta legislatura abortada, y ni siquiera si hubiera tenido lugar la moción de censura que llevó al doctor Sánchez a La Moncloa. Nada indica tampoco que los miembros del PSOE vayan a relevar a su Secretario General vigente, por lo que afrontaremos las próximas elecciones con los mismos mimbres que fracasaron en abril pasado. En estos niveles ¿deberían haber fracasado también mejor los socialistas?

Efectivamente las personas serán las mismas, aunque no todas estén en las mismas formaciones ya que ha habido algunos movimientos y trasvases entre formaciones políticas. Los programas que ofrezcan no van a variar mucho. Tal vez cambien los eslóganes, pero en lo sustancial no son esperables grandes cambios (¿cómo iban a explicar cambios radicales en semanas?).

Vamos a tener a los mismos actores recitando casi los mismos textos, con una diferencia sustancial. Todos tendrán que cambiar algo las expresiones verbales, puesto que si siguen la pauta reciente es difícil que luego puedan justificar los cambios de postura política que, si quieren obtener gobiernos estables, serán inevitables. El problema al que se van a enfrentar los partidos y los candidatos va a ser doble. Por un lado deben cuidar no molestar a los posibles futuros socios y por otro lado, y sobre todo, en no molestar en exceso a los actuales socios de gobiernos autonómicos y municipales para no poner en riesgo sillones recién obtenidos.

Nos esperan días duros. Desde ahora, aunque casi desde antes de la moción de censura, estamos en campaña electoral permanente y sometidos a relatos, promesas, fakenews, descalificaciones, guerras de cifras (más o menos manipuladas) y campañas en redes sociales. Por lo menos, podemos legalmente evitar que nos envíen propaganda al buzón de correos, pero del resto sólo nos salva huir a un desierto como anacoretas, sin móvil. Aún así, deberemos pensar cómo fracasar mejor esta vez.