FOTOS Y CONFETI

Ximo Puig, Mónica Oltra, Rubén Martínez Dalmau, Vicent Marzà, Joan Ribó, Sandra Gómez... el aroma a repetición de elecciones generales resulta insoportablemente atrayente. Los principales responsables de los gobiernos autonómico y municipal se dieron cita este pasado lunes en un colegio de la ciudad para dar por inaugurado el nuevo curso escolar. Sonrientes, rodeados de niños... la imagen que sueña todo responsable político. Ni se les ocurra pensar que es un acto de propaganda. Que no se les pase por la cabeza que se trata de una utilización burda de la imagen de unos críos. Porque eso sólo lo hacían 'los otros', ya saben. El gobierno municipal, sin ir más lejos, también se vistió de largo para recibir gozoso la designación de Valencia como Capital Mundial del Diseño. Sonrisas y cava de Ribó, de Gómez y hasta del conseller de Economía, Rafael Climent, al que también se vio por allí. Me parece bien esa expresión de alegría, esa imagen de éxito ¿compartido? de la ciudad, en dura pugna con la localidad india de Bangalore. Viene a la memoria aquellos saltos de alegría en el consistorio con motivo de la designación de la capital como sede de la Copa América. Felicidad y confeti criticado entonces por la oposición, por eso que se llama 'utilización partidista de las instituciones' y que podría traducirse por 'ya que estoy, intentaré quedarme'. El presidente Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrán su foto este próximo lunes, porque la que estaba preparada para el martes terminó anulada. El jefe del Consell espera tener más éxito que Vicent Soler, el conseller de Hacienda, que más allá de lograr un aplazamiento de los recortes que, sí o sí, va a tener que hacer la administración autonómica, ha protagonizado un notable patinazo político tras dar por buenas unas declaraciones de la ministra sin tomar la precaución de confirmarlas previamente. El caramelo -que la Comunitat Valenciana tendría un trato preferente a la hora de desbloquearse las entregas a cuenta de la financiación- acabó por revelar las prisas del responsable de Hacienda por dar una noticia positiva de su departamento. Estamos en campaña desde hace semanas -aunque Compromís haya tratado de disimularlo los últimos días-, de manera que todos los movimientos tienen segunda lectura. Lo tiene la renuncia de José María Llanos a la presidencia provincial de Vox, y también la comparecencia en solitario de Toni Cantó. Las aguas no bajan tranquilas en el PP de la provincia de Valencia y Podemos sigue a la búsqueda de su identidad perdida. Y mientras todo eso ocurre, nos vamos de forma irremediable a otra campaña electoral. Y alguno pensará todavía que hay que tomárselo en serio. No hombre, no. Que sigan las fotos. Y el confeti.