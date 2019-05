FOTO SIN FEMINISMO

Todos sabemos cuándo un partido va a ganar porque es donde se acercan las tías buenas». Otra. «Esa no sabe, pero como tenemos que poner mujeres, es rubia y quedará bien en la foto». Estas dos frases se pronunciaron delante de una de sus señorías en Les Corts durante la pasada legislatura por parte de destacados, muy destacados, responsables de la Generalitat. Todos ellos miembros de ese Botánico ungido de un feminismo que a veces, ya si eso, tal. No sólo el movimiento se demuestra andando. También tiene que ver con el día a día, como esos días donde se celebran reuniones o actos donde hay prensa, se pone a mujeres (a ser posible, diputadas) a la vista de las cámaras, y tras hacerse la fotografía, todo (y todas) a su sitio. Ha cambiado el modo en que esas imágenes se asumen, o se rechazan, por parte de un segmento de la sociedad, lo que a la larga quizá obligue a algunos partidos a plantearse que las voces femeninas no son 'atrezzo' para quedar bien. Ha cambiado parte de la percepción de lo que se hace, pero lo que se hace, aún no ha cambiado demasiado. A ver si no cómo se puede explicar que un destacado dirigente socialista desvelase esta misma semana unas fotografías de un momento que califica como «uno de los días más emocionantes de nuestra vida política». Pasó un 3 de marzo en Presidencia de la Generalitat. Se ve en la foto a Ximo Puig rodeado de personas de su departamento y de destacados dirigentes del PSPV. Recuento: una mujer y, además del presidente, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis hombres.

El día y hora en que se tomó la decisión más trascendente del tramo final de la legislatura. En ese momento, Puig escuchó las voces de una señora y seis señores. Dice poco bueno en términos de asesoría paritaria, pero aún dice menos que, tras la situación, y pasado el tiempo, esas fotografías se hagan públicas con orgullo, sin apreciarse lo mucho que rechina la disparidad. Siempre se podrá alegar que en aquella mesa repleta de voces asesorando a Puig había muchos hombres, sí, pero que su trayectoria avala su compromiso con el feminismo. También se puede decir, lo digo, que uno de ellos es el autor de la primera frase de esta columna. También se puede uno preguntar cuántas mujeres están ahora mismo en la primera línea de salida para suceder a Puig al frente del PSPV. También se debe pensar que las fotografías, y no las buenas intenciones, son lo que perduran. Como esos murales de la Sala Nova del Palau, la estancia donde se libran las distinciones el 9 d'Octubre. En las pinturas de la Sala Nova aparecen los representantes del poder, de los estamentos eclesiástico, militar y civil. Ni una mujer. Eran otros tiempos. O no. Lo que reflejan esas obras pictóricas, igual que las fotos de los días históricos de la política, es lo que perdura.