Són forasters

El urbanita disuelve su sentimiento de pertenencia en el cosmopolitismo posmoderno, mucho más si su ciudad ostenta la capitalidad. Éste es el caso de los ciudadanos de Valencia, que pese a ese literario «regusto provinciano», asumen el papel de Cap i Casal de todas las comarcas del Reino; todos son bienvenidos y todos pueden hacer uso del marco físico y metafísico de la capital. Pero este rasgo noble carga consigo un inconveniente fatal: del uso podemos pasar al abuso y a la apropiación indebida.

Sabemos de la irritación que provoca en algunos habitantes del mundo rural valencianohablante la incomprensión idiomática de, por ejemplo, los funcionarios de la Benemérita destinados en sus poblaciones: forasters de tota la vida. Los abnegados guardias siempre encontrarán una convincente excusa en la flexibilidad territorial de su honorable oficio. ¿Cuántas veces hemos visto publicadas aquí o allá denuncias, normalmente de la muchachada 'agroteenager' de la izquierda catalanista, sobre la discriminación lingüística perpetrada por la chulería picoleta o por el turisteo madrileño? Pues bien, de un tiempo a esta parte se han multiplicado los reproches públicos de esta tipología en mi ciudad, Valencia, población mayoritariamente castellanohablante, que suelen partir de cargos públicos provinciales o autonómicos forasters; tal es el caso de la edil Maria Josep Amigó, bonrempostina de Compromís, o el más reciente -y sangrante- de la asesora autonómica Aurora Mora, torrentina de EUPV.

Los capitalinos debemos asumir de buen grado el bilingüismo de la capital en su condición de Casa Común, pero que no vengan de fuera tirando de chapa a decirnos cómo diantres comunicarnos en aras de no sé qué recuperación de no sé qué «llengua pròpia» que, vive Dios, no es la de mis vecinos dels Poblats Marítims, Campanar o de Poble Nou de Valéncia. Puestos a defender la aldea propia con ardor guerrero, bou embolat y masclet atronaor frente al foraster, los valencianos los primeros.