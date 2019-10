Lo que va de Fontestad a Ribó

La sola comparación con el siniestro ocurrido en el almacén citrícola de Fontestad bastaría para demostrar por qué el Palau de la Música, y por extensión el Ayuntamiento de Valencia, son la casa de tócame, Roque, si no fuera porque la administración gestionada por Joan Ribó no para de aportar pruebas que abonan esta afirmación. El lector lo recordará porque no hace tanto tiempo que sucedió. Un mes después de que un voraz incendio arrasara en mayo de 2012 la planta de tratamiento de cítricos que poseía en Museros, un complejo de 45.000 m2 que supuso una inversión de 21 millones de euros en 2002, Fontestad reanudó la producción en diversas dependencias habilitadas al efecto. En dos años concluyó la construcción de las nuevas instalaciones, una planta cuatro veces y pico más grande que la terminal del aeropuerto de Manises. Y ya el ejercicio de 2015 lo cerró con un volumen de negocio de 97,4 millones de euros. ¿Cómo reaccionó el consistorio ante un siniestro remotamente semejante, el parcial hundimiento de esa casa Usher municipal que es el auditorio diseñado por Gª Paredes? También es sabido. Pero me van a permitir que se lo recuerde a la luz de un dato fundamental. El ayuntamiento es la institución encargada de velar por la disciplina urbanística en la ciudad de Valencia. Y por tanto de vigilar el estado en que se encuentran los inmuebles existentes en su término municipal y sancionar, si procede, a los propietarios de aquellos que supongan un peligro para la integridad de moradores y transeúntes. Pero como es de los de haz lo que digo, no lo que hago cuando empezó a caer trencadís de la fachada del Palau en abril de 2018 se limitó a poner una valla; cuando se desplomaron teselas de la cubierta en agosto de dicho año le encasquetó una malla; la catástrofe que podría haber supuesto el desplome del cielo raso de la sala Iturbi en noviembre la conjuró con puntales y más malla. Y sólo cuando se le derrumbó el techo de una segunda sala y los bomberos le clausuraron el coliseo se convenció de que tenía que rehabilitarlo. A su manera. Casi cuatro meses ha tardado la concejala responsable política de semejante desaguisado, Gloria Tello, en someter a la consideración de la junta de gobierno el formulario correspondiente. Más de tres en reubicar una parte, que no toda, de la programación. ¿Plazo de conclusión de las obras? «Antes de las elecciones [28/05/2023], claro». ¿Presentará entonces un ERET, como habría hecho cualquier otra multinacional seria en tales circunstancias? Pues no. ¿Por qué les tiene que doler que tropecientos funcionarios vayan a estar mano sobre mano durante tres años o más si no les quitó el sueño la seguridad de los melómanos y al que le pegaron un «timo de la estampita» de 4 millones -Ribó dixit- le han subido el sueldo un 7% y le han autorizado a gastarse otros 59,6 en la compra de 164 autobuses?