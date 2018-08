FLORES SIN AGUA

Me di cuenta a los diez minutos. Acababa de dejar las flores en el búcaro que hay en el panteón familiar del Cementerio Municipal de Valencia cuando noté las picaduras en las piernas. Una docena. Al percatarme, salí huyendo a la velocidad de Usain Bolt y prometí a mis difuntos que ya les rezaría en casa después de ponerme una pomada antialérgica para calmar los desagradables efectos de los mosquitos. El mosquito tigre y yo no nos llevamos nada bien. Su picadura me produce una reacción exagerada que me dura casi una semana y resulta especialmente molesta. De hecho, paso el verano rodeada de un arsenal de albahacas, pulverizadores, espráis, cremas, enchufes, velas y citronela en todas sus formas: botes, pulseras y toallitas. Hasta venero a mis amigas las salamandras, verdaderas aliadas para combatirlos. Lo mío en verano es un homenaje al matamosquito.

Pero este año, sin esperarlo siquiera, iban a vengarse de mí en los jardines del cementerio. Jamás me había ocurrido a pesar de que, recientemente, he estado yendo por allí una vez al mes. Por eso me pregunto cómo consiguen las autoridades mantener un camposanto ajeno al mosquito tigre. Si éste cría en depósitos de agua estancada, el cementerio debe de ser el paraíso terrenal para ellos. Sin embargo, no vi ninguna indicación que recordara la exigencia de no poner agua para las flores durante los meses de calor, y no dejo de preguntarme si sería compatible esa pauta con nuestras costumbres. ¿Decirle a un visitante que deje las flores sin poner agua? ¿Lo aceptaríamos? Lo veo difícil, pero cada vez más necesario. De poco sirve la campaña institucional para las macetas de casa si no cumplimos en los búcaros del cementerio. Un cartel a la entrada podría ser un primer paso para sensibilizar a un ciudadano aún poco concienciado.