Peliblanc en pols de cendra, és el gat del meu net alemà, qui em rep. Catorze semanes de sanc i nervis, que aboquen en jocs, insospitats revolantins i bots, figures per a un seguit còmic... i tot deu vindre-li en l'ADN gater que prepara son instint de caçador nat.

De moment, el cordó i la conexió de la 'Rumba' -robot aspirador de sa casa- ya falla, perque a mossos, mentres el pilla a tot afany i brega en les potes, deu haver-li afectat en algú dels conductors. Pero és una festa, vore'l quan nos sorprén en eixe mig córrer de gaidó, com els cavalls de Xerés; diries que és una miniatura d'haca pia de liliput, en coa tessa, si faluga frena de quatre potes, esvarant sobre els taulells, perque el sorpréns i li trenques la marcha. La gràcia son caure fent presa sobre la pilota de llana que adés refilà a l'aire.

Be que el marmola ma filla, quan arrapant sobre la mosquitera del jardí, arriba al sostre, per si pilla una mínima palometa i, com el repta, en encantar-se li bota a la gepa i té festa completa: ella, en l'instint de llevar-se'l de damunt, inclina el cap i els cabells revolicats encara el tenten més. Sense voler fer mal, les ungletes esmolades, prenen coll de camisa o pèl i bascoll, entre crits d'ella i carcallades dels presents.

En la família, els gats nos n'han fet de grosses. La muller i la filla me tenen trastejant-los sempre. EI Zaro, un atigrat tudesc de bon llom, que al remat soterràrem de vell en L'Eliana, en son primer viage per Nadal des d'Alemania, com era molt poregós, s'amagà en el registre de la llar. Ya tens a la chiqueta posant cartells pel veïnat, per si el trobaven. Encara cóm, al preparar la llenya per a fer el fòc de bon tronc nadalenc, escoltí una remor i no vaig botar misto, perque havérem gojat de gat a l'ast. La sòrt: que no precisàvem d'este calor natural i que recuperàrem a l'animalet a qui la fam i la quietut feren baixar de l'amagatall.

Ara tornants, Tubíngia queda com sempre: ama pel saber, en vert i aigua.