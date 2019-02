UN FINAL DE VERDAD

Este artículo va del final de 'Vis a vis' con todos los destripes que se me ocurran. Spoilers. La serie ha acabado después de dos temporadas en Antena 3 y dos en Fox. La cadena generalista se atrevió con una ficción bruta, diferente y con vocación artística (esa fotografía de Migue Amoedo). Suspendimos la verosimilitud porque lo que veíamos quedaba bonito. El amarillo, los uniformes, los coches descatalogados, la prisión privada... La cadena de pago tomó el testigo para que no olvidáramos a esas mujeres. A las que seguían y a las que no (cómo hemos echado de menos a Inma Cuevas).

En el penúltimo capítulo reapareció Maca (Maggie Civantos se había ido a 'Las chicas del cable'). Cuando el motín estaba en todo lo alto entró con una pistola ladeada, como los malos de las películas americanas. Pero la cosa se puso sentimental en el último. Demasiado final feliz aunque se muriera Goya, que antes dijo a sus compañeras por megafonía que ese motín era el más absurdo de la historia porque se había hecho por ella. Para que pudiera morir como quería. Ríanse de la versión de 'Me quedo contigo' de Rosalía en los Goya. Aquí todas se pusieron a cantar 'Contigo aprendí' alrededor de la cama mientras Saray hundía la almohada en la cara de Sole. A ver quién está en contra de esta eutanasia. Sí de que canten tan mal. Y a ver quién está en contra del final del malo Sandoval. Saray ya se había encargado de él castrándolo en la temporada anterior por haberla violado. También es verdad que fue la que más pinchó. Con razón. Lo rodearon y se fueron pasando un pincho que clavaban en su cuerpo. Aunque Iván Escobar, creador y guionista, ha dicho que si el final satisface a todo el mundo sería una decepción. Quemaron a Sole porque también quería arder en una hoguera (ni los hindúes con las viudas).

Doce años después a todas les iba bien. Maca y Zulema (Najwa Nimri) robaban joyerías. No sé si como Thelma y Louise o como las Ab Fab. Nadie ha sido como Zulema, el elfo del puto infierno. Uno de los mejores personajes femeninos de la última televisión. Pero nada de secuelas con estas dos. Fin.