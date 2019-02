«LA FINAL MADRID-OVIEDO»

SILLA DE ENEA

Sucedió hace casi ochenta y cinco años, durante la turbulenta primavera de 1934 en la que Valencia quedó paralizada por una huelga general que duró nueve días. Como hoy, el Valencia se batía el cobre en las semifinales de la Copa ante un rival que partía como gran favorito en la eliminatoria y gozaba del favor del público y la crítica: el poderoso Oviedo de Lángara, Herrerita, Emilín, Casuco y Gallart. El partido de ida, disputado en Mestalla el 22 de abril, había sido lo más parecido a un torbellino: el Valencia, minado por la temprana lesión de Pasarín, fue a remolque durante todo el encuentro y solo un espléndido arreón final le permitió igualar la contienda gracias a los goles de Bertolí y Pepe Vilanova.

El 2-2 arrancado por el Oviedo en Valencia hizo que la euforia se desatara en la capital del Principado. Se dio por sentado que el encuentro de vuelta, que había de disputarse siete días más tarde en Buenavista (actual Carlos Tartiere), sería un paseo en barca para el Oviedo, en cuyo estadio el equipo asturiano apenas había cedido un par de empates en los dos años anteriores. El Carbayón, decano de la prensa local, se pasó la semana previa al encuentro especulando sobre qué ubicación de la final convenía a su equipo y afición. El resto de la España deportiva también daba por hecha la clasificación de los asturianos, mortificando, de paso, al Valencia con las habituales burlas. Incluso en las filas valencianistas parecía haber anidado la resignación: nuestro Sincerátor, que escribió la crónica del encuentro para el diario ovetense antes mencionado, no pudo resistirse a dar su pronóstico: «Realmente, el partido jugado, con el resultado obtenido, presenta con toda lógica y justicia a los ovetenses como vencedores de la semifinal». Envalentonados por tamaña campaña de menosprecio, los jugadores del Valencia se tomaron el partido de vuelta como una cuestión de honor. A su llegada a Oviedo la expedición valencianista se topó con anuncios de los trenes y autobuses especiales fletados para conducir a los aficionados oventeses a la final. Fue el colmo. El 29 de abril el equipo de Greenwell saltó al campo de Buenavista con ganas de demostrar que el supuesto muerto, enterrado tras las esquelas y réquiems de rigor, estaba más vivo que nunca. El equipo jugó un partido primoroso, derrotó al Oviedo por 1-3 con un tanto de Villagrá y dos de Juan Costa, y se clasificó para su primera final copera.

El resto de la historia es más que divertido. Acabada la huelga y, por lo tanto, el obligado silencio de la prensa valenciana, Sincerátor escribió un extraordinario relato de aquellos días, rebosante de venenoso humor, en el que corregía su actitud y aprovechaba para poner en su sitio a la crítica deportiva de toda España: «En Alicante, al enterarse, hubo caras tristes. Se dan varios casos de rabia violenta, mordiéndose varios amigos, que resultaron ser escribidores de deportes en la prensa local (...) En Murcia, el que emborrona en La Verdad, ha de ser recluido en un manicomio y atado con una cadena perpetua. La locura le dio por decir que era socio del Valencia y que escribía en LAS PROVINCIAS». El surrealismo alcanzó cotas épicas en Madrid: la popular revista As, que aparecía cada lunes, salió a la calle con un reportaje de dos páginas titulado «La final Madrid-Oviedo» en el que, además de dar por clasificado al equipo asturiano, informaba de que la final se disputaría en Santander. «La plancha», escribió nuestro cronista, «es del tamaño de la Telefónica de Madrid».

Esta curiosa historia me viene a la mente el día después del Betis-Valencia, mientras hago esfuerzos por no dar por superada la eliminatoria. El enorme dominio mostrado por el Valencia en Heliópolis y el buen resultado no proporcionan automáticamente la clasificación para la final. La cautela es precisa. Valga lo relatado como ejemplo para corregir el exceso de euforia.