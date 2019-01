Al final nos harán volar

Con esta frase describía y resumía la candidata Català el caos sufrido esta semana en los transportes públicos de Valencia. Pero puede ser también toda una metáfora de la estupefacción general ante todo lo que está pasando en este mundo globalizado donde las informaciones sobre Venezuela se mezclan con el desastre del tráfico, con las disputas partidistas y con la búsqueda incesante de Julen. Hacía mucho que no teníamos una semana con tanto sobresalto y tanta noticia de peso.

Paros brutales de taxistas en Madrid y Barcelona, violencia, heridos, cargas policiales, muertos en Venezuela y la posición internacional dividida entre los seguidores de Maduro y de Guaidó, traición escenificada en Podemos, que se queda sin referentes intelectuales con las dimisiones de Errejón y Espinar... Ha habido tal sobredosis de información que un certamen tan importante para la Comunitat como FITUR ha pasado sin pena ni gloria.

Y todo, ante un cabreo general que alcanza niveles considerables sobre todo en materia de transporte. No hemos tenido paros de taxistas en Valencia pero si huelga 'sorpresa' en la EMT. Los viajeros sorprendidos al amanecer por la falta de aviso en la convocatoria y la empresa que no anuncia la protesta ¡hasta pasada la una de la tarde! Y todo ello mientras parece que nos ha entrado la prisa por terminar todos los carriles bici al mismo tiempo. Aplaudo cada paso que se haga en pro de una ciudad sostenible, pero no a cualquier precio. No es de recibo que se diseñe a golpe de ocurrencias e improvisación y enfrentando los derechos de todos los usuarios de las vías.

Aplicar la imposición frente al consenso y el dialogo no es propio de dirigentes democráticos. Cabría preguntarse por qué Ribó sigue confiando en un concejal que hace subir el pan cada vez que habla. La última ha sido quitarse toda responsabilidad de encima ante la huelga que le monta su propia plantilla. La verdad es que Grezzi le viene bien a Ribó. Las bofetadas que recibe uno se las ahorra el otro. De manual. Otra cosa será ver si esta actitud no le pasa factura en elecciones.

Me pregunto qué dice el president Puig de todo esto. Tenemos un transporte en la FGV que no puede estar peor gestionado. Ya se pierde hasta la cuenta de los ceses, dimisiones, protestas y huelgas continuas de su plantilla y eso sin contar, que siendo como somos la tercera ciudad de España sigamos sin disponer de un billete único de trasportes que aúne autobuses, metro y tranvía. Es paradójico que a partidos progresistas haya que recordarles que el transporte público es un servicio esencial como lo es la sanidad o la educación. No hay dinero del Estado (ni siquiera presupuestos de momento) para modernizar nuestra red metropolitana o el Corredor, pero sí lo hay para construir un túnel bajo el mar. Como diría Clooney, «What else?».