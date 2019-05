Filibusterismo

Pedro Sánchez, experto en la destreza de darle la vuelta a la tortilla, ha sacado tajada de lo que a priori iba camino de abrir otro cisma. Ha reciclado su oferta pública inicial, ¿el plan b?, sirviendo en bandeja no a uno sino a dos catalanes para Congreso y Senado. No queréis caldo, pues ahí van dos tazas. Meritxell Batet y Manuel Cruz son el recambio de doble efecto tras el fracaso del golpe de la operación Iceta. «Es un veto a la convivencia y el diálogo». El presidente del Gobierno en funciones sacaba brillo en un mitin al «no es no» de los separatistas mientras Gabriel Rufián hacia lo propio ante los medios, recreándose con las pullas y el retruécano: «Me extraña enormemente que la última semana esté haciendo y diciendo todo lo que no debería hacer y decir para no ser lo que supuestamente quería ser, que era presidente del Senado». La negativa de los republicanos que, aparentemente los gurús de Moncloa no vieron venir, era más que previsible atendiendo al contexto. En plena campaña electoral para el 26 de mayo, más enfangada que nunca en Catalunya en ese eterno duelo sin cuartel entre Puigdemont y Junqueras, cuando las filas del primero ya habían asegurado su bloqueo a Iceta, los escuadrones del segundo no se iban a quedar atrás. Hacerlo les suponía sufrir la tarjeta roja de la penalización en las urnas de los votantes soberanistas. El factor arrastre que provoca el miedo a no ser acusado de traidor continúa ejerciendo de poderoso elemento imprevisible en la política catalana. Ahora esperan que la bofetada al primer secretario del PSC quede en un pelillos a la mar. Según el impresor de las 155 monedas de plata, el portazo no es más que «un chubasco que tiene que pasar rápido».

Los secesionistas son avezados en retorcer hasta la quiebra la normativa en el Parlament. Por eso, no es tan sorprendente que esta institución vaya a ser recordada, también, como la primera cámara autonómica en la que se rompió la cortesía democrática en la designación territorial de senadores. El obstruccionismo en política se remonta muy atrás. Se cuenta que un portavoz, llamado Catón el joven, torpedeaba cada dos por tres a Julio César. Para paralizar las propuestas del gobernante de la República Romana era capaz de hablar varios días seguidos. En eso consiste el filibusterismo. Una táctica flexible que permite valerse de cualquier treta para bloquear la actividad parlamentaria. El fallo del procés es la luz o la oscuridad que se cierne al final del túnel para los presos preventivos independentistas. Cuatro de ellos -Junqueras, Sánchez, Rull y Turull- serán trasladados hoy a la sesión constitutiva de las Cortes Generales en la que será otra jornada de imágenes inéditas. Desde prisión y desde sus escaños, mientras se aborda la peliaguda suspensión cautelar que Marchena ha lanzado en forma de pelota al tejado del Congreso, jugarán al perro del hortelano hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia.