La fila de hormigas Mª JOSÉ POU AMÉRIGO Sábado, 1 junio 2019

Parecen hormigas. Los inmigrantes centroamericanos que salen en el vídeo publicado por Trump en su Twitter parecen hormigas en fila en busca de su alimento o de retorno a casa. Pero son personas. Son familias enteras que buscan vivir mejor que en su país. Sin embargo, la imagen de Trump no es cualquier imagen. No son rostros cansados, pies heridos o manos pequeñas de críos agarrados a las manos fuertes de sus padres. Son puntos negros en una proyección que recuerda a un videojuego. O, lo que es peor, a una grabación propia de los Fuerzas de Seguridad. Al ser una imagen nocturna, no es difícil relacionarla con las proporcionadas por la policía que recogen la actuación de delincuentes aprovechando la noche. Esas imágenes son el equivalente actual a las que en los años 30 proyectaban los cines en la Alemania nazi donde se mostraba a los judíos como piaras de cerdos. Era la forma de desnaturalizarlos, deshumanizarlos y presentarlos como una plaga que hay que combatir. A las hormigas se las fumiga para que no lo invadan todo. A los delincuentes se les combate para que no sigan cometiendo delitos. A los refugiados se les muestra como plagas y como delincuentes para transformar a una sociedad que los ve como propios hasta que dejan de verlos. Porque la clave es dejar de verlos. Es empezar a contemplarlos como una masa informe sin nombres ni vidas que viene a invadirnos y acabar con nuestro bienestar. Ese es el discurso populista con el que a menudo nos intentan convencer del rechazo al otro. Es el que subyace a las posiciones de Vox, de Salvini o de la extrema derecha europea justificándose en un riesgo real para nuestra vida y la de nuestra familia por parte de un poder malvado, oculto y egoísta.

El vídeo de Trump forma parte de la colección de imágenes poderosas capaces de convertir un hecho terrible en una pantalla de videojuego. Recuerda a las imágenes en verde emitidas en la guerra de Irak en la que no se veía a nadie muriendo. Eran solo fuegos artificiales en un cielo oscuro. No había sangre ni cuerpos despedazados ni madres llorando a sus bebés. Solo combates de buenos y malos. En el vídeo de Trump sucede lo mismo. Vemos negro sobre blanco a esa fila de hormigas a las que tirar insecticida para que no llenen nuestra comida. El resto es un fondo blanco que, en realidad, es negro pero se ve en negativo por la imagen de las cámaras nocturnas. Con esa referencia en la retina y en el cerebro es muy fácil convencer a los estadounidenses de que ese peligro es real y debe combatirse. Es la antítesis del proceso iniciado en Vietnam mostrando a las víctimas de un bombardeo con napalm. Trump ha conseguido revertir el efecto que esa guerra tuvo en la opinión pública norteamericana. La labor de los medios, ahí, es mostrar la verdadera realidad de esa fila de hormigas. Poner color, nombres, vidas, dolores y, sobre todo, explicación al fenómeno de las próximas décadas.