Fidelidad es también poner un 2 fijo en la quiniela, que es nuestra manera de insistir frente a las adversidades. Pero no era necesario haber sufrido tanto. Cuando Paco Lloret me llamó el sábado, dos horas antes del Ángelus, y me cantó el resultado del partido, comprendí que Paco debe abandonar ya su sabiduría retrospectiva, que es infinita, notoria y acreditada, y dedicarse a la prospectiva. Partido trabado que se decidirá en un jugada aislada. 0-1. Como pronóstico no fue aproximado, sino rotundo y certero, de máster de la adivinación. Desde luego no existe otra faceta de la vida como la afición deportiva que sea capaz de transformar de tal manera la realidad. Unos centímetros en un remate de Jorge Molina o de Rodrigo Moreno pueden suponer que en la tarde de un sábado las luces de la Avenida Blasco Ibáñez, puedan parecernos la de una ciudad triste, apagada y ausente, o las luces sutiles de una ciudad discreta que disfruta de una victoria de su equipo. Los profesionales del odio a Parejo pudieron comprobar que se puede ganar con sus goles, y que no existe en la plantilla otro jugador como él dispuesto a pedir la pelota, asegurar la calma, y trenzar combinaciones que busquen los espacios, el único objetivo real de un juego que consiste en conseguir que una pelota traspase la línea de meta del equipo contrario. La victoria calma la ansiedad, y devuelve sensaciones de unidad que el equipo y la afición no debería olvidar. La camiseta que luce ese equipo, el escudo y el nombre de la ciudad no lo lleva otro equipo en el mundo. Son los nuestros. Somos nosotros. Cándidos, eufóricos o inocentes. Y de poco vale que nosotros mismos nos empeñemos en someternos a pruebas imposibles que después no somos capaces de superar. Una de ellas es la del Centenario como trampa. Ese charco del que somos tan asiduos que consiste en creer que solo con esgrimir el calendario y un producto conmemorativo es suficiente para ganar los partidos. Lo mejor del Centenario es que lo celebremos con la discreta humildad de las efemérides sencillas. Sintiendo el privilegio de formar parte de esta historia. Sin pedir nada a cambio. Sin exigir carnets. Sin ese odio de reproches y odios que no hace buenos los centros, ni coloca a los jugadores en el lugar preciso cuando se produce el pase de la muerte. El martes el club presenta el Libro del Centenario, en el que yo, uno entre tantos, hemos tenido el placer de colaborar, gracias a la labor de Alfonso Gil, Pablo Mantilla y tantos otros. El lema del acto, 'La voluntad de querer llegar', es una frase que recuperé de la historia, y es mi mejor aportación a la historia del club. Lo hemos hecho. Hemos de llegar como hubiera hecho Pepe Vaello. Nadie sobra aquí. Y mucho menos Parejo. Es mi 2 fijo en la quiniela.