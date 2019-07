FIESTA PATAFÍSICA Cuenca le dedica un homenaje a Fernando Arrabal. Con 86 años, el escritor pedaleó en la bicicleta más alta del mundo RAFA MARÍ Lunes, 1 julio 2019, 08:51

199 kilómetros. Hace unos días tuve el deseo de marcar un poco de distancia con mis rituales valencianos. Subí a mi coche -no lo conducía desde el pasado invierno-- y puse rumbo a Cuenca, una de las ciudades más bonitas de España. De Valencia a Cuenca hay 199 kilómetros. Más de la mitad del camino, por autovía. En dos horas estuve allí. Fecha, el 20 de junio.

Bibliofilia. Motivo del viaje, aparte de airearme mentalmente: estaba invitado a la inauguración en la sala de arte Acua de los 'Cuadernos de Poesía. Menú', dirigidos y editados por el poeta Juan Carlos Valera. Una presentación concebida como homenaje al escritor y cineasta Fernando Arrabal. Arrabal vive en París y, en compañía de su mujer, viajó desde allí ex profeso. En la muestra pudimos admirar los 15 libros editados por 'Menú' en colaboración con autores como Houellebecq, Milan Kundera, Louise Bourgeois, Duchamp, Miró, Oscar Niemeyer o el propio Arrabal.

303 centímetros. La inauguración, a la que asistió el alcalde de Cuenca, se convirtió en una fiesta patafísica de primer orden. La puesta en escena estuvo ideada al detalle por Valera. En el centro de la galería Acua (llena de gente) se había instalado una bicicleta de 303 centímetros de altura -la más alta y bella del mundo-, en la que pedaleó ágilmente Arrabal. A sus 86 años -los cumple en agosto-, el autor de la obra teatral 'El arquitecto y el emperador de Asiria' (la lucha en el interior de nosotros mismos), se fotografió subido a la bicicleta y junto a la escultura móvil 'Ubú'.

Del 'pánico' a la dulzura. Arrabal, con un fuerte carácter, es hombre genial e imprevisible. Pero cuando se siente estimado y atendido, se comporta como una de las personas más dóciles del planeta. Sus tendencias 'pánico' se convierten entonces en dulzura y cariño. Tengo mi anécdota personal con él.

Sorpresa. Entrevisté a Arrabal en los años 90. Me citó en el hotel Astoria de Valencia. Conocedor de su afición al ajedrez, le dije mi nombre y añadí: «Yo también juego al ajedrez, señor Arrabal, he participado en numerosos campeonatos de España, individuales y por equipos». Su respuesta me halagó: «Claro que lo sé, señor Marí. Usted pertenece al Gambito, fue su primer tablero, pero cuando ficharon al maestro internacional sueco Jaan Eslon, pasó a jugar usted en el segundo tablero». Me sorprendió que estuviese tan bien informado. Arrabal me lo aclaró: «Tengo la colección completa de las revistas 'El Ajedrez Español' y 'Jaque', y de vez en cuando reproduzco algunas de sus partidas». Un honor para mí haber merecido la atención lectora de Fernando Arrabal, aunque sea en el ámbito algo excéntrico, literariamente hablando, del ajedrez.

Definición. Volvamos a la galería Acua de Cuenca. Le pedí a Juan Carlos Valera que me explicase de manera concisa qué es la patafísica. Juan Carlos se mostró paciente y didáctico conmigo: «La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias e inútiles. Esto, que parece una broma, es algo muy serio». «Pero esa definición ¿de quién es? ¿De Arrabal o del diccionario de la Real Academia?». «Es de Alfed Jarry, autor de 'Ubú Rey' y fundador del movimiento patafísico». Jarry (Laval, 1873- París, 1907) fue un dramaturgo, novelista y poeta muy popular en el París de aquel tiempo por sus desopilantes obras de teatro y su estilo transgresor de vida.

El regreso. Al día siguiente regresé de buena mañana a Valencia. Durante el camino, imbuido por el espíritu patafísico, decidí que al llegar a casa buscaría en el 'Diccionario lacónico', obra monumental de Miguel Catalán, las definiciones poéticas de algunas palabras con las que había convivido en mi viaje a Cuenca. Hice la indagación ese mismo día. Elijo cuatro de ellas.

'Bicicleta'. »Vehículo cuyo motor es el pasajero» (John Howard). «Forma civilizada de locomoción» (Iris Murdoch).

'Ciencia'. »Paulatina aproximación de los humanos al mundo real» (Max Planc). «Transformación de la naturaleza con el propósito de gobernarla» (Nietzsche). «Conocimiento organizado» (I. Kant).

'Pánico'. »Súbita deserción de uno mismo» (Christian Newell Bovee).

'Imaginación'. «Principal arma en la guerra contra la realidad» (Théophile Gautier).