Feud: Iglesias y Errejón

En Estados Unidos se conocen como 'feud' las enemistades manifiestas entre dos celebridades, esas tiranteces imposibles de disimular que alimentan conversaciones en las calles, escaletas en programas y leyendas en el imaginario colectivo. No es algo nuevo. Muy conocidas fueron, por ejemplo, las rivalidades entre Truman Capote y Jack Kerouac -«Él no escribe, él golpea una máquina de escribir», dijo el primero del segundo-, o entre Ruth Rendell y Agatha Christie, que también se arrojaban mensajes poco amigables entre ellas. Hasta nuestros días han trascendido las de estrellas de Hollywood como Greta Garbo y Marlene Dietrich o Bette Davis y Joan Crawford. Precisamente a estas últimas el director Ryan Murphy les dedicó una serie con la que inauguró una antología dedicada a esta clase de peleas irreconciliables.

La política española de los últimos años se podría describir a través de sonados 'feuds', empezando por el que protagonizaron en los años 90 Felipe González y Alfonso Guerra y terminando por el recientísimo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y cada uno de ellos merecería una serie propia, no solo por el modo en que sucedieron, sino por las consecuencias que desencadenaron. Y si no cabe recordar cómo el enfrentamiento entre Cospedal y Sáenz de Santamaría -que bien podrían ser Bette y Joan, aunque no sé bien qué papel interpretaría cada una- acabó aupando a un hasta entonces inexistente Pablo Casado. De ellas se dijo que mantenían una lucha de poder para ver cuál de las dos se colocaba más cerca de Rajoy y que, incluso, el expresidente alentaba en ocasiones el choque. Su historia se trufó con acusaciones mutuas de espionaje y filtraciones, dejaciones de funciones, y rifirrafes entre miembros de sus equipos para terminar retratadas en una fotografía en las celebraciones del 2 de mayo, separadas por una silla vacía, en lo que podría servir de póster de esta película.

Menos disimuladas aún fueron las hostilidades entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, que llevó a la primera a organizar un aquelarre que tenía como fin la muerte política del segundo. Lo suyo venía provocado por unas posturas ideológicas antagónicas y tras una retahíla de derrotas que amenazaban con hacer desaparecer el partido. Y por supuesto por el ansia de poder, que siempre se asoma al fondo. Ella no dudó en jugarse su puesto en Andalucía, ambicionando un pastel más grande en Madrid. Poco se imaginaba entonces que aquello sería el principio de una pesadilla que ha acabado con ella en el banquillo de la oposición y con la región andaluza gobernada por el PP con apoyo de un partido ultra. Todavía es pronto para adivinar a dónde nos conducirá el 'feud' entre Iglesias y Errejón, tras el que también se atisba -cómo no- querencia de poder. De este pecado capital no se escapa nadie en política, ni a la derecha ni a la izquierda. Las consecuencias no tardaremos en conocerlas y, tal vez, lamentarlas.