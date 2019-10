FESTÍN DE FESTIVALES Valencia, una ciudad 'de película', acoge cuatro certámenes de cine al año: Cinema Jove, la Mostra, La Cabina y DocsValencia RAFA MARÍ Lunes, 14 octubre 2019, 10:25

Hacer y deshacer. Hace décadas, Valencia dejó de organizar el Certamen Internacional de la Música y la Danza en el Cine, que se celebró en el Ateneo Mercantil de 1958 a 1962. Cuando no se persevera, todo es hacer y deshacer. De haber proseguido con el empeño, el cap i casal tendría ahora cinco festivales, junto con los de Cinema Jove (nuevos lenguajes), la recuperada Mostra (cine del Mediterráneo: la atractiva 34 edición arrancará el domingo), La Cabina (mediometrajes, en noviembre) y DocsValencia (documentales, en noviembre).

Fotogénica. Valencia es 'una ciudad de película'. Muy fotogénica, tiene un hermoso centro histórico, el mar y la espectacular Ciudad de las Artes. En los últimos años, varias películas han reflejado el poderío visual de Valencia y su entorno: 'La mala educación' (2004) y 'Dolor y gloria' (2019, de Almodóvar); 'El dios de madera' (2010, dirigida por Vicente Molina Foix); 'El mundo de mañana' (2015, protagonizada por George Clooney; 'Cien años de perdón' (2016, de Daniel Calparsoro)...

La industria. Lo que no tiene Valencia -ni la Comunitat Valenciana, tras el fracaso en Alicante de la Ciudad de la Luz- es una industria cinematográfica en la que se trabaje de modo continuado. En ese aspecto estamos lejos de Madrid, Cataluña o el País Vasco. En las películas citadas antes, nos limitamos a poner los escenarios y algunas personas del equipo técnico o artístico.

Comedia italiana. Frente a la hegemonía del cine USA, culturalmente cada vez más injusta (con su cansina especialización en historias de superhéroes), la Mostra nos ofrecerá del 20 de octubre al 3 de noviembre un ciclo magnífico sobre la edad dorada de la comedia italiana, con películas de Fellini, Risi, Monicelli o Germi.

'Una vida difícil'. Soy un admirador de Dino Risi. 'Una vida difícil' (1961, en la imagen) es una obra maestra, desconocida para muchos. En realidad solo he visto 14 películas de las 53 que hizo Risi, desde 'Viale della speranza' (1953), a 'Esercizi di stile' (1996): unas veinte no se han estrenado en España y muchas otras es difícil pillarlas porque rara vez se pasan en las teles o no tienen edición digital. Todo lo contrario del destino que gozan las 'comedias gamberras USA'. ¿Qué poseen las películas norteamericanas que no tengan las de Risi? Algo poderoso: más portaviones.

El arte. En el arte contemporáneo pasa lo mismo: las obras más cotizadas en el actual mercado artístico, muy por encima de las europeas, son de artistas norteamericanos: Basquiat, Jeff Koons, George Condo, Keith Haring, , Robert Gober... ¿Todos ellos, nacidos en los años 50 y 60, tienen más fuerza creativa que los mejores españoles, italianos, franceses...? No creo. Pero sí tienen más portaviones. El IVAM hace bien en potenciar el arte del mediterráneo. Especialmente, cuando hay una visión del territorio sin favoritismos.

Vincent Price. Uno de mis actores favoritos. Elegante y culto. Un príncipe del cine de terror. Vincent Price nos dejó un aforismo formidable, aunque tal vez discutible (no para mí): «Las películas son para el momento; el arte, para la eternidad». A grandes rasgos estoy de acuerdo. Cuando dentro de mil años nadie cite ya 'Casablanca' (Michael Curtiz, 1942), millones de personas seguirán hablando de 'Las Meninas', de Velázquez, 'Los girasoles' de Van Gogh, 'El grito', de Munch o 'Las señoritas de Avignon', de Picasso (cuatro artistas europeos, dicho sea de paso).

Subjetividad. No desdeñemos la subjetividad. No son iguales las miradas de una adolescente romántica y la de un viejo cascarrabias. O la de una persona rica y la de alguien en paro. Dice el estupendo crítico Tomás Fernández Valentí en el último número de 'Dirigido por...': «Hay películas cuyo título invita de entrada al rechazo y sin duda 'Me casé con un monstruo del espacio exterior' (Gene Fowler Jr., 1958) es uno de ellos».

¿Sin duda? La expresión 'sin duda' deberíamos desterrarla de nuestro lenguaje. Dudas siempre hay. Sobre todo a la hora de votar. Le seguí la pista durante años a 'Me casé con un monstruo del espacio exterior'. Su título me parecía excitante. Fantasía, miedo, humor y cine pulp. Al final conseguí verla. Me divirtió mucho.