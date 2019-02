MÁS FESTEROS QUE ECOLOGISTAS

Si González Pons era el conseller sandía -verde por fuera y rojo, como el corazón, por dentro-, no sé cómo va a haber qué designar al Consell del Botánico, que se hará muchas fotos en el jardín de marras, andando sonrientes por los caminos y a la sombra de los ficus, pero a la hora de la verdad, cuando hay que decidir a quién quieres más, si a mamá o a papá, lo tiene pero que muy claro: entre la protección de los espacios naturales y autorizar un disparo de fuegos artificiales, su fidelidad está con el sector pirotécnico. ¿Será por árboles? ¡Si nos sobran!, deben de haber pensado. Lo cual, en principio, no me parece ni bien ni mal. Siempre y cuando no pase nada, es decir, no se acabe quemando un bosque o un espacio de incalculable valor por los restos de una mascletà o un castillo disparado a menos de 500 metros de la zona, porque en ese caso habrá que exigir responsabilidades y buscar culpables. Pero lo importante es lo que tiene esta decisión como declaración de intenciones. El tripartito no quiere aguar la fiesta a la comisión de turno, la que sea, ni ponerse en contra de un sector pirotécnico que no es tanto por el empleo que genera o por su aportación al PIB regional como por lo que representa de simbólico, identitario o como quiera llamarse. Una prevención y un cuidado que, sin embargo, no ha tenido con los graves problemas que acechan a la naranja, donde se ha limitado a mirar al Gobierno central mientras le pasaba la patata caliente al grito de ¡tú la llevas! Si algo ha demostrado el tripartito -tanto el autonómico como el local- en su de momento única legislatura (y ya veremos si única) al frente de las instituciones, es que le va la marcha. Marcha como sinónimo de fiesta, quiero decir, no es que sean masoquistas. Vamos, el pan y circo de toda la vida. La plaza del Ayuntamiento convertida en escenario permanente, con conciertos de rock incluidos, las fiestas en los barrios por el motivo que sea, la Feria de Julio con más actividades en la calle o la autorización a las fallas para que las verbenas también se celebren por la tarde vienen a demostrar la convicción de los gestores políticos de que una ciudadanía que se divierte y se lo pasa bien gracias a sus gobernantes acude luego a las urnas a darles las gracias. Aunque el resto de su gestión sea un completo desastre, desde la limpieza a la movilidad. Así que si me hubieran ofrecido apostar sobre qué iba a proteger con mayor ahínco el Consell, un espacio natural amenazado de incendio forestal por el lanzamiento de fuegos artificiales o el propio disparo pirotécnico, no lo habría dudado y me habría embolsado el premio anunciado: por la fiesta, siempre por la fiesta. Entre unos cuantos arbolitos y un buen castillo para cerrar la semana festiva de un municipio no hay color. Al menos para el tripartito.