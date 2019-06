Enguany ha segut polèmica en certs àmbits la consideració del 24 de juny, dia de Sant Joan, com a festiu autonòmic valencià. L'acort entre patronat, sindicats i Generalitat, que pareix que s'estendrà com a mínim a 2020, i que en circumstàncies normals se percebria com una deferència i un reconeiximent especial cap a la segona ciutat valenciana -Alacant- i les seues festes grans -les Fogueres-, s'ha vist empanyat per proclames que pretendrien presentar la tradicional festivitat com «el dia nacional dels països catalans». Una 'boutade' com qualsevol atra, pero que, vist lo vist, ha posat en guàrdia a més d'u, en previsió de que la novetat festiva, aparentment inòcua, poguera transformar-se en una atra cosa en anys venidors.

La realitat és que, més allà de proclames sense fonament, la festa de Sant Joan és una celebració ben valenciana. Pero també de la majoria de terres de la Península Ibèrica; per no parlar de gran part dels països d'Europa, d'Hispanomèrica i inclús d'Orient Mig, a sovint en un fil conductor -les fogueres- que nos retrotrau a ancestrals tradicions precristianes, provablement lligades al solstici d'estiu i antigues creences cèltiques o zoroastrianes. Vaja: que posats a donar-li epítets, igualment podria ser el dia nacional espanyol, l'ibèric (si incloem a Portugal), l'europeu o el mediterràneu, a gust de cada qual. Una celebració antiquíssima i, per cert, perfectament documentada en época d'Al Àndalus, baix el nom de 'Ansara', en la que es celebraven corregudes de cavalls, disfrassos, certàmens poètics i l'encesa de fogueres, junt a unes atres curioses costums com arruixar les cases i traure els vestits per a que es banyaren en la rosada; no a soles per cristians sino també per musulmans, per a escàndal dels més ortodoxos.

Podrà discutir-se si és més apropiat considerar festiu, a nivell valencià, el dia de Sant Joan, el de Sant Vicent Ferrer, patró del Regne de Valéncia (que, per cert, mai ha segut festiu autonòmic sino local; encara que gran part dels municipis valencians el declaren com a tal) o qualsevol atre. Pero un servidor té certa resistència a abandonar en mans alienes o a renunciar a símbols que també són patrimoni del poble valencià, com l'històrica provessó de Sant Jordi o les moixarangues, simplement perque en Catalunya se celebre el dia de Sant Jordi (que, per cert, inventà un editor valencià: Vicent Clavel) o perque també construïxquen, a la seua manera, distinta de la valenciana, castells humans (encara que l'orige històric dels 'castellers' catalans siga, precisament, les 'moixarangues' valencianes).

Siga festiu o no, els valencians continuarem celebrant Sant Joan, cada u a la nostra manera: gojant de les fogueres d'Alacant, o en una senzilla fogata junt a la mar. I, si pot ser, sense convertir una màgica tradició en un botelló que destrossa el nostre litoral cada nit del 23 al 24 de juny.