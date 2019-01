Fervor digitalizador Toda herramienta es útil para lo que sirve, pero si viene revestida de nueva tecnología hay prisas por abrazarla cuanto antes VICENTE LLADRÓ Sábado, 26 enero 2019, 10:22

Nos rodea un ferviente furor digitalizador. La verdad revelada se ha convertido en dogma asumido. El futuro será digital, nos dicen. El presente mismo ya debería serlo, predican. ¿Por qué? Porque sí. Como el misterio de la santísima Trinidad. Cuestión de fe. Y prácticamente al mismo nivel de cuando los asuntos de la fe religiosa nos eran impuestos. Lo digital se impone. Y se acepta con gozo. Hay prisas por abrazar la digitalización a tope, con ansias de que llegue a ser plena cuanto antes.

A ver si nos entendemos: siempre ha habido avances técnicos que han conquistado fervorosos adeptos el primer día, otros para más adelante, algunos desde antes de materializarse la novedad, unos muchos o pocos que ni les iba ni venía, en tanto que no usaban de ello o no lo precisaban, y al mismo tiempo había gente empeñada en seguir reacia a aceptar un adelanto ni aún sabiendo que les iba a resolver problemas o agilizar asuntos. A nadie se le ocurre despotricar contra quienes aborrecen subir en un avión o se niegan a sacarse el carnet de conducir. Ni siquiera es obligado haber aprendido a ir en bicicleta sin caerse. Ahora bien, empieza a no tolerarse que alguien no muestre cumplido fervor por todo avance digital, porque la tendencia es correr mucho para anticiparse a lo último, tener el móvil repleto de apps, disponer de electrodomésticos que te dirán lo que tú nunca dejaste de saber, de neveras que te avisen que debes rellenarlas. Por si no te das cuenta. De sensores que te avisen de si estás dejando de ser avisado.

Los coches modernos presumen de conectividad. Sabrás que has pinchado una rueda porque te avisarán de la central, no porque notes algo raro en el volante. Que igual ni habrá volante. Ni conductor. La cuestión es estar conectados por todas partes. Digitalización total. Queremos saber cuándo lloverá, a qué hora llegará la nieve dentro de dos findes. Los bancos nos animan a prescindir del dinero... para poder prescindir ellos del personal. Hay trenes sin conductor, aviones sin pilotos, drones silenciosos que nos sobrevuelan con cámaras, cámaras digitalizadas en cada esquina, las máquinas de billetes ya te cobran con solo mirarte, hay los limosneros de alguna iglesias que funcionan con tarjetas 'contactless', conectas con el favor de los santos sin mediar el vil metal, la evolución de las plagas se monitoriza con artilugios digitales... Y en medio de esta avalancha que nos acoquina, surgen cada vez más voces preparadas que avisan de los peligros. Los niños crecen creyendo que es todo lo que hay y acaban no sabiendo de lo demás. Los poderes que están en las cúspides de las pirámides de poder lo tienen cada vez más fácil para controlarnos... y conducirnos. Nos complacemos en conectarnos, en abrazar las nuevas herramientas de la fe digital, y lo que hacemos es dar facilidades a otros, para luego quejarnos algo, pero sin apostatar un ápice. ¿Negarnos a todo esto? No, ¿pero será precisa tanta prisa? Falta tiempo para digerir.