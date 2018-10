Seis meses para la campaña electoral y sin candidato a la alcaldía de Valencia. La dirección nacional del PP continúa empeñada en ponérselo lo más difícil posible a Isabel Bonig. La presidenta de los populares valencianos ya debió de captar el mensaje el día que supo que Vicente Betoret y Luis Santamaría se incorporaban a la dirección nacional del partido, lo que supuso reforzar a sus principales referentes críticos, darles voz y peso en Madrid y convertirlos en eso que tanta influencia tiene en la política regional y que alude a que son parte de 'Génova'. Imagino que obtuvo similar conclusión cuando se enteró de aquella encuesta encargada por la dirección nacional para buscar cartel electoral en la ciudad en la que no sólo aparecían uno y otro, sino que faltaba Eusebio Monzó, su hombre de confianza en el grupo popular municipal. Y es posible que ahora vincule al mismo objetivo el retraso a la hora de adoptar una decisión definitiva sobre el candidato a la alcaldía. Que sí, que en el caso de que Esteban González Pons sea el elegido sería innecesaria una campaña para dar a conocer al aspirante popular. Y que sí, que da la sensación de que tras la última reunión celebrada en la sede nacional de los populares pueden haber comenzado a cambiar las cosas. Pero la realidad es que con las elecciones a la vuelta de la esquina, el partido que gobernó durante 24 años consecutivos el cap i casal aún no ha decidido quién optará a la alcaldía.

El mensaje que los populares envían a su electorado resulta demoledor. Y para Bonig, que sabe que sin un buen resultado en la capital será imposible sumar lo suficiente con Cs para tratar de alcanzar la Generalitat, cada día con esa incógnita por resolver pone un poco más difícil su objetivo. Escucho a algunos colaboradores de la presidenta popular afirmar que Génova ya es por fin consciente de que la visión que le llegaba de lo que ocurre en el PPCV no se ajustaba a la realidad. Afirman también que la dirección nacional peca en algunas ocasiones de bisoñez, aunque tienen la sensación de que ese pecado comienza a corregirse. No sé si la percepción es real o simplemente obedece a la necesidad de no creer que algún cargo del partido trabaja con ese objetivo de 'cuanto peor, mejor'. Lo que tengo claro es que si Bonig no logra los escaños necesarios para sumar con otros partidos la mayoría absoluta, le exigirán responsabilidades desde su propia formación. Me sorprendería que no se produjeran la misma noche del 26 de mayo. Y en la medida que la dirección nacional no acelere el nombramiento del candidato del PP a la alcaldía de Valencia, estará siendo también responsable de contribuir a generar ese escenario. Visto desde fuera, puede dar la sensación de que le abren la puerta de salida. Ya saben, compañeros de partido.