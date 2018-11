¿HACEMOS OTRO LIBRO?

Ximo Puig escribió hace unos años 'El problema valenciano', un libro que pretendía ser una reflexión respecto a la acción de Gobierno que el jefe del Consell trataría de impulsar desde el Palau. Puig defendía con ardor entonces la necesidad de visibilizar el problema valenciano, la urgencia de sacar del ostracismo a una región económicamente puntera, pero que había quedado tocada por los recortes de la crisis y por la carcoma de los casos de corrupción de anteriores gobiernos. Tocaba salir de la oscuridad y jugar a ganar, recuperar el tradicional empuje y el carácter innovador del que ha hecho gala siempre el pueblo valenciano. Puig y su partido abanderaban el cambio necesario frente a la hipoteca reputacional que habían dejado anteriores dirigentes. «El propósito último de este libro es, pues, convocar a las valencianas y a los valencianos a cambiar las cosas», señalaba el autor en su obra. Se trataba de salir de la irrelevancia en la que había caído una autonomía históricamente maltratada, siempre obligada a demostrar sus valores más que ninguna otra. Ese objetivo, el de dar más protagonismo a la Comunitat, se ha conseguido más o menos -según sea el interlocutor con el que se aborde el tema-. Pero el discurso, el principio que inspiraba el análisis, ha desaparecido. Si en su día existía la reivindicación de la reforma de la financiación como excusa para movilizar a los valencianos, ahora la idea fuerza es otra: la estabilidad. Se lo oigo decir con reiteración al presidente del Consell, y me lo traslada también uno de sus principales asesores, inquieto entre otras razones por alguna de mis últimas columnas. «La estabilidad es un valor», me señalan. Y no lo dudo. El problema existe en la medida en que esa estabilidad conduzca a la irrelevancia. O en este caso, a perpetuarla. Recuerdo, porque lo viví con cierta proximidad, que el debate previo de la reforma del Estatuto de 2006 se sustentó precisamente en la reivindicación de un mayor protagonismo para la Comunitat Valenciana. En esencia, la discusión se limitaba a que convocar elecciones autonómicas el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años mantenía a la Comunitat entre las mal llamadas regiones 'de segunda'. Y que las otras, las históricas, celebraban sus comicios cuando su presidente lo consideraba oportuno. ¿Qué mayor protagonismo, qué mejor forma de dar visibilidad al problema valenciano podemos conseguir que con un adelanto electoral? ¿No buscábamos eso con 'El problema valenciano'? ¿Ya no existe ese problema? ¿Ahora lo importante es la estabilidad? Anoto que el jefe del Consell ha decidido cambiar de discurso, que renuncia a ganar o perder unas elecciones por sí mismo, que prefiere la comodidad de seguir protegido por otros comicios. Igual sería momento de escribir otro libro.