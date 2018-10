Fernando Pessoa

Es fácil no echar de menos el invierno, las mañanas oscuras y las capas de ropa, aunque sepamos que no se puede vivir de verano en verano, ni calzarse siempre sandalias ni comer a cada hora sandía... El calendario impone alimentos, rutinas y celebraciones. Ya se asoman los turrones en los supermercados pese a que los más pequeños no han celebrado Halloween ni los mayores han recordado las ausencias del Día de Todos los Santos. Vamos demasiado acelerados. O el tiempo se consume deprisa. Quizá ambas cosas. No es cuestión de hacer apología de la ingenuidad, como cantan Els Amics de les Arts, pero sientan bien los días en los que no pasa nada, en los que no hay ni malas noticias ni golpes de suerte. Domingos, por ejemplo, en los que la única pretensión es estirar una conversación, una novela, un desayuno... Porque somos conscientes de que mañana, parafraseando a Pessoa, vuelve la realidad y en el momento menos pensado regresa, en sentido literal y figurado, el frío.